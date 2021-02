Cette application aérienne servira de laissez-passer pour Covid-19 testé et vacciné

La question de Licences d’immunité Covid-19 et à quel point il est juste de les utiliser alors que tout le monde n’a pas accès aux vaccins ne sera pas résolu en peu de temps par les gouvernements touchés par la pandémie. Entre-temps, cependant, les compagnies aériennes se sont déjà coordonnées et ont évolué pour développer une solution technologique conçue pour permettre aux voyageurs de bouge plus facilement même au milieu des restrictions de voyage imposées par le coronavirus: c’est une application créée en interne à l’IATA, l’association internationale du transport aérien, et qui s’appelle Pass de voyage IATA. Le logiciel, installé sur les smartphones, a un seul objectif: fournir aux autorités frontalières tous les documents qui peuvent être nécessaires pour être admis aux frontières du pays visité – y compris les derniers tests effectués et le statut vaccinal.

On parle de l’application depuis un certain temps, mais l’association des compagnies aériennes a annoncé dans ces heures qu’elle avait substantiellement terminé le développement de l’application et la conception de l’infrastructure technologique qui devra la supporter. Le Travel Pass devrait en effet remplacer tous les documents, papier ou numérique, qui devraient autrement être envoyés aux compagnies aériennes à l’avance pour certifier qu’elles sont éligibles à l’entrée dans le pays de destination. Et si pour le moment les papiers relatifs aux restrictions anti-Covid sont principalement concernés les résultats et la date des derniers tests effectuée, il n’est pas exclu qu’à l’avenir les gouvernements ne l’incluent pas parmi les critères préférentiels ou nécessaires statut vaccinal.

L’application sera modulaire: c’est-à-dire qu’elle pourra prendre en charge différents types de documentation pour répondre aux demandes des différents pays. L’idée est que les utilisateurs peuvent télécharger toutes les certifications et auto-certifications nécessaires à leur voyage dans le Travel Pass, puis utilisez votre smartphone un simple pass à activer et à afficher aux commandes avec le ticket et votre pièce d’identité.

La responsabilité que les compagnies aériennes assument avec Travel Pass ne doit pas être négligée; en fait, la plateforme garantit trois aspects cruciaux. Le premier est que les documents hébergés et utilisés comme garantie pour endiguer une pandémie mondiale ne peut pas être falsifié; la seconde est que la machine, active globalement, ne bloque pas ne laissant personne à pied; le troisième est que les informations personnelles et sensibles des voyageurs restent entièrement à l’abri des regards indiscrets et les attaques de pirates. L’application fera ses débuts en mars sur le Play Store et l’App Store, mais pour savoir à quelles occasions et voyages elle sera réellement utile, vous devez consulter votre compagnie aérienne pour le moment: la première à la soutenir sera Singapore Airlines suivie de 20 d’autres dans le monde.

