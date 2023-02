Cette application a plus d’un million de téléchargements et est très utile pour trouver votre mobile dans le noir

Vous ne savez pas où est votre portable et il fait nuit ? Avec cette application simple, vous pourrez allumer votre lampe de poche avec un sifflet.

Whistle Flashlight est l’une des applications Android les plus utiles que j’ai essayées

rejoindre la conversation

Si vous êtes aussi ignorant que moi, il vous sera sûrement arrivé plus d’une fois que vous êtes chez vous et vous ne savez pas où vous avez laissé le téléphone. À ce stade, si vous avez une smartwatch ou un bracelet intelligent comme le Xiaomi Smart Band 7, vous utilisez sa fonction « trouver un appareil » pour le faire biper et savoir où il se trouve et si vous ne l’avez pas, vous n’avez pas le choix mais à retraversez les dernières pièces où vous étiez.

Mais c’est compliqué la nuit, car même si vous entendez le bip, vous avez plus de mal à trouver votre smartphone. Pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour découvrir une application vraiment utile qui vous permettra de trouver votre mobile dans le noir. C’est ce qu’on appelle une lampe de poche Whistle et c’est comme ça que ça marche.

Lampe torche sifflet : la meilleure appli pour retrouver son smartphone la nuit

Whistle Flashlight est l’une des meilleures applications gratuites pour Android et, bien qu’elle ne soit pas la plus connue, elle est très populaire dans le Google Play Store, comme en témoigne le fait qu’elle accumule plus d’un million de téléchargements et a une note moyenne par les utilisateurs de 4,8 sur 5.

Il s’agit d’une application aussi simple que fonctionnelle et pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de la télécharger sur votre appareil mobile, de l’ouvrir et de cliquer sur autorisations d’accès à la caméra et au microphone. Le premier est nécessaire pour que l’application puisse allumer la lampe de poche et le second pour que je puisse détecter votre sifflet.

Ainsi, une fois ces autorisations accordées, il vous suffit de cliquer sur le bouton lampe de poche au sifflet et un raccourci sera activé dans le panneau de notification, qui vous indique que l’application est ouverte en arrière-plan pour écouter vos sifflets. Si vous souhaitez fermer l’application, il vous suffit de cliquer sur le menu déroulant de ce raccourci et de toucher l’option éteindre.

Une fois que vous avez déjà ouvert l’application dans votre terminal, il suffit de siffler et le flash de l’appareil photo s’allumera en mode lampe de poche afin que vous puissiez trouver votre mobile dans l’obscurité.

Whistle Flashlight est une application entièrement gratuite avec des publicités, mais elle a une version « VIP » qui Supprimez la pub et vous permet de personnaliser l’interface de l’application et le type de flash que vous souhaitez utiliser avec votre appareil photo mobile un versement unique de 4,99 euros.

De plus, de temps en temps, l’application vous montre une bannière qui vous permet de supprimer les publicités pendant 24 heures gratuites si vous regardez quelques courtes vidéos publicitaires.

Google Play Store | Lampe torche au sifflet : flash

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?