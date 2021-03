Cette application a été approuvée comme système contraceptif

Sur les smartphones, il existe désormais de nombreuses applications dédiées au bien-être féminin qui permettent, entre autres, de suivre la durée du cycle menstruel. L’un d’eux aux États-Unis a obtenu la permission de l’agence fédérale des médicaments d’offrir officiellement un service supplémentaire: une sorte de programme de contraception numérique cela en gardant une trace de la période fertile de l’utilisateur conseiller quand avoir des rapports sexuels avec le moins de risque d’entraîner une grossesse.

L’application en question s’appelle Clue et est déjà présente depuis un certain temps dans les magasins d’applications des téléphones Apple et Google avec des fonctions déjà proposées par d’autres applications, comme le calendrier cycliste. Même celle des périodes fertiles potentielles est en fait un signal que Clue et de nombreuses autres applications prévoient déjà; là Annonces il concerne précisément le fait que le système est proposé comme méthode de contraception, et ce faisant, il a été certifié par la Food and Drug Administration – l’agence fédérale américaine par laquelle les fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux doivent passer pour les commercialiser. solutions.

Sur la base de l’autorisation obtenue, Clue peut s’offrir comme méthode de contraception, la seule application aux États-Unis avec le concurrent Natural Cycles. Selon les développeurs, l’algorithme sur lequel le logiciel est basé est efficace à 92% pour prévenir les grossesses non désirées; si les instructions sont strictement suivies, le système peut atteindre 97% d’efficacité, même si ces indications doivent être prises avec prudence. L’application n’invente en fait rien de particulièrement nouveau, mais traduit simplement les méthodes de reconnaissance de la fertilité qui ne sont certainement pas nés à l’ère des applications: à cet égard, il faut reconnaître que ces systèmes ont des défauts – ils doivent être strictement respectés et doivent par exemple être basés sur des cycles réguliers – et en tout cas ils n’ont pas les mêmes efficacité comme d’autres types de contraceptifs tels que les contraceptifs barrières.

