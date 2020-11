Cette ambulance est un vélo électrique qui vient en premier aux patients en slalom dans la circulation

L’une des raisons pour lesquelles de plus en plus de gens sont attirés par vélos électriques c’est leur capacité à combiner l’agilité dans la circulation et les espaces urbains avec la vitesse et la commodité d’un moteur électrique. Ce mix unique de fonctionnalités a conduit les entreprises françaises Wunderman Thompson Paris et Ecox Enterprises en collaboration avec Urban Arrow à travailler sur un moyen de transport capable d’apporter les mêmes avantages au monde des premiers secours; le résultat est un vélo d’ambulance qui peut sillonner la ville venir aux patients dans la moitié du temps utilisé que ses homologues à quatre roues.

Le principe de fonctionnement est exactement celui d’un vélo à assistance électrique à pédale: celui qui le conduit a un moteur puissant à sa disposition amplifie la poussée du pédalage jusqu’à amener le véhicule à des vitesses qui, dans le trafic urbain, sont comparables ou supérieures à la vitesse moyenne d’une voiture. L’avantage est que les deux roues, c’est épaisseur réduite et la classification du véhicule le rendent apte au slalom entre les voitures en file d’attente et à la vitesse le long des chemins destinés aux pistes cyclables, évitant ou dépassant les véhicules à l’arrêt qui sont la cause majeure des ralentissements des ambulances traditionnelles.

Les batteries embarquées permettent une autonomie de 160 kilomètres, tandis que le coffre de 150 litres vous permet de transporter tout ce dont vous avez besoin pour les premiers secours aux patients. Enfin, parmi les accessoires, les feux clignotants ne manquent pas pour rendre le véhicule reconnaissable même dans la circulation et une sirène de 140 décibels pour demander la priorité aux autres usagers de la route.

Évidemment, le vélo d’ambulance n’est pas sans limites, parmi lesquelles le plus grand est certainement l’impossibilité de charger les patients à bord pour les transporter à l’hôpital. Cependant, le support peut être utilisé comme une avant-garde rapide, Principalement dans villes particulièrement fréquentées: à califourchon sur le vélo, le médecin à bord peut arriver sur le site de sauvetage en très peu de temps, ce qui dans certains cas peut faire la différence entre la vie et la mort des patients. Une fois les personnes nécessitant un traitement stabilisées, l’ambulance traditionnelle peut arriver à son rythme et transporter le patient à l’hôpital si nécessaire.