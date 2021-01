Cette Alfa Romeo Giulietta TCR n’a jamais couru et cherche un nouveau propriétaire

Ce n’est pas bon marché – (presque) 180 mille dollars, soit un peu plus de 148 mille euros -, mais ce Alfa Romeo Giulietta TCR 2019 est authentique. Il a été initialement développé par Romeo Ferraris et cette unité spécifique a été préparée par Risi Competizione – scuderia Course italo-américaine principalement dans les championnats GT avec des modèles Ferrari.

La Giulietta TCR, bien qu’étant développée de manière indépendante, a prouvé sa compétitivité sur le circuit et a permis à Jean-Karl Vernay du Team Mulsanne d’atteindre la troisième place du WTCR en 2020, étant le champion des indépendants.

L’unité à vendre, par contre, n’a jamais couru (mais a 80 km enregistrés). Il est vendu par Ferrari de Houston, aux États-Unis – où Risi Competizione est également basé -, mais étant sous les spécifications du TCR, il permet à l’Alfa Romeo Giulietta TCR de participer à plusieurs championnats aux États-Unis et au Canada tels que l’IMSA Michelin Pilot Series , SRO TC America, SCCA, NASA (National Auto Sport Association, donc il n’y a pas de confusion) et le Championnat canadien des voitures de tourisme.

Alfa Romeo Giulietta TCR

La Giulietta TCR est basée sur la Giulietta QV de série et partage le même moteur turbocompressé de 1742 cm.3, mais ici, il voit sa puissance atteindre environ 340-350 ch. Il reste une traction avant, la transmission s’effectuant via une boîte de vitesses séquentielle Sadev à six rapports, avec des pattes derrière le volant, et il dispose également d’un différentiel autobloquant.

Avec seulement 1265 kg, pilote inclus, attendez-vous à des performances élevées. Pour garantir la distance de freinage minimale possible et la trajectoire idéale vers le sommet de la courbe, la Giulietta TCR dispose également de disques de frein ventilés à l’avant, de 378 mm de diamètre et six étriers à pistons, et de disques derrière 290 mm avec deux étriers à piston.