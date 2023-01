Cette affiche du spectacle des années 90 montre que le nouveau gang prend le contrôle du sous-sol de la famille Forman

Le nid vide de Red et Kitty est à nouveau rempli sur l’affiche officielle de That ’90s Show.

L’affiche officielle de Ce spectacle des années 90 est arrivé. Servir de suivi à Ce spectacle des années 70 (qui oublie aussi commodément les retombées éphémères et de courte durée Ce spectacle des années 80), la nouvelle série ramène Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp dans le rôle de Red et Kitty Forman. Toujours au même vieil endroit à Point Place, dans le Wisconsin, les années de retraite du couple sont interrompues lorsque leur petite-fille vient dire avec eux pour l’été, installant un camp dans le sous-sol familier avec une nouvelle bande de copains. La nouvelle affiche nous montre un aperçu des Forman au sous-sol avec le nouveau casting de personnages.





Ce spectacle des années 90La ligne de connexion officielle de se lit comme suit : « Bonjour, Wisconsin ! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été, où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil attentif de Kitty et du regard sévère de Red. Le sexe, la drogue et le rock ‘n roll ne meurent jamais, ça change juste les vêtements.

Voir l’affiche en taille réelle ci-dessous.





Ce spectacle des années 90 : nouveau casting, même sous-sol

Netflix

Callie Haverda (Le mari perdu) dirige le nouveau casting en tant que Leia Forman, la fille d’Eric et Donna. Le nouveau casting comprend également Ashley Aufderheide dans le rôle de Gwen, le gang « chef non officiel de la nouvelle génération de Point Place »; Maxwell Donovan dans le rôle de Nate, un sportif peu sportif qui aime sa camionnette ; Mace Coronel dans le rôle de Jay Kelso, le fils de Michael Kelso et Jackie; Reyn Doi dans le rôle d’Ozzie, l’ami sarcastique et gay du groupe; Sam Morelos dans le rôle de Nikki, la petite amie universitaire de Nate; et Andrea Anders dans le rôle de Sherri, la mère célibataire de Nate et Gwen.

De nombreuses étoiles de Ce spectacle des années 70 feront également des apparitions spéciales. La bande-annonce a déjà révélé un aperçu de la plupart des principaux acteurs de la première émission, notamment Topher Grace dans Eric, Laura Prepon dans Donna, Mila Kunis dans Jackie, Ashton Kutcher dans Kelso et Wilmer Valderrama dans Fez. Danny Masterson ne sera pas de retour en tant que Hyde, étant donné les problèmes juridiques en cours dans lesquels l’acteur est impliqué, mais d’autres visages familiers apparaîtront, tels que Tommy Chong en tant que Leo et Don Stark en tant que Bob.

« Cela a été un cadeau. Je veux dire, voir tous les enfants revenir », a déclaré Rupp dans une vidéo BTS de la série, commentant ce que c’était que de reprendre son rôle. « C’était presque comme si le temps ne s’était pas écoulé. Nous avons comme une mini-réunion chaque semaine. C’est juste incroyable. »

Ce spectacle des années 90 est prévu pour la première sur Netflix le 19 janvier 2023. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous.