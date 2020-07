Cette adorable copie physique de Stardew Valley est accompagnée de votre propre acte

Stardew Valley est un succès indé fracassant, et maintenant le jeu sera disponible avec une édition collector physique pour Switch et PC. À l’heure actuelle, l’édition est disponible en précommande sur Fangamer.

Stardew Valley est un jeu où les joueurs prennent possession de la ferme de leur grand-père dans la ville titulaire de Stardew Valley, et passent leurs journées à cultiver, à pêcher et à rencontrer d’autres agriculteurs de la ville et à découvrir leur vie. Il a été initialement publié en 2016 pour Windows, et a ensuite été porté sur consoles et mobiles. Le jeu est continuellement mis à jour depuis sa sortie; en 2018, des amis pourraient maintenir une ferme avec un nouveau mode multijoueur.

L’édition collector comprend une gamme de petits accessoires et bonus, y compris un acte de propriété pour votre ferme, qui ressemble à quelque chose que j’ai mis sur mon bureau au-dessus de mon diplôme. À partir de la description du produit:

Voyageur de luxe en bois de six pièces fabriqué à partir de bouleau et de cerisier de source responsable (mesure 4,5 x 4 x 4 pouces; certains assemblages sont requis). Épinglette en bois fabriquée à partir du même bois écologique que le voyageur debout Bande dessinée Junimo de 14 pages de Chihiro Sakaida, l’artiste du Avant le fermier bande dessinée Acte à votre ferme comportant des détails en feuille d’or sur du papier fabriqué à partir de 30% de paille recyclée (un sous-produit de l’agriculture réelle!) Coffret Édition Collector fabriqué à partir de matériaux robustes et de haute qualité avec des illustrations de Kari Fry, l’artiste à l’origine du Stardew Valley Guide Copie physique du jeu sur la plate-forme de votre choix avec un manuel d’instructions illustré en couleurs de 18 pages et une couverture recto-verso avec le thème Joja à l’intérieur Chiffon de nettoyage doux en polyester et nylon conçu par Chihiro Sakaida Pour une durée limitée: affiche bonus pour les précommandes jusqu’au 15 août (mesure 10 “sur 16”, pliée)

Selon la fiche de la boutique, l’édition collector de Stardew Valley est créé avec des matériaux écologiques. «Les bois utilisés pour le voyageur debout et l’épinglette ne sont jamais récoltés plus vite qu’ils ne poussent, ce qui préserve l’approvisionnement et le caractère original de la forêt. Toutes les parties de ceci Edition collector sont fabriqués aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon avec un minimum de plastique. »

Bien que l’édition collector soit disponible en précommande, elle ne sera pas livrée avant le 6 novembre, ce qui donnera aux joueurs le temps de le récupérer pour eux-mêmes (ou pour le plus grand fermier de leur vie).