C’était une question de temps! Lunaz propose le Range Rover Classic 1970… électrique

On pourrait dire que ce n’était qu’une question de temps: après que c’était déjà arrivé avec plusieurs autres classiques, le préparateur britannique Lunaz vient de créer le premier Range Rover Classic, initialement produit entre 1970 et 1974, avec un système de propulsion 100% électrique. . Prix, à partir de 270 mille euros.

Après avoir déjà été la première société d’ingénierie à proposer deux modèles classiques, de la non moins statutaire Rolls-Royce – la Phantom V, de 1961, et la Silver Cloud -, avec des moteurs 100% électriques, Lunaz continue ainsi à électrification de modèles emblématiques de l’industrie automobile britannique, avec la transformation du Range Rover Classic 1970, l’un des plus recherchés par les passionnés d’automobiles d’autrefois, en une voiture zéro émission!

Expliquant que la décision de convertir ce véhicule tout-terrain emblématique en un véhicule 100% électrique, découle d’une demande de ses clients, la société basée à Silverstone révèle également que, du moins pour l’instant, elle ne transformera que 50 unités de la gamme Rover classique. Les premières unités devraient être livrées aux propriétaires respectifs au cours de l’été 2021.

Fidèle à l’original… et parcourant 480 km sans émissions

Pariant à la fois sur la version à trois et à cinq portes, Lunaz promet de retirer les unités tout-terrain, de les démonter complètement, de séparer la carrosserie du châssis et, à partir de là, de réaliser une restauration complète, éliminant tout signe de corrosion ou d’oxydation.

Avec les voitures entièrement restaurées et promettant de nombreuses années de vie supplémentaires, la société britannique commence alors à remplacer le moteur thermique par un système de propulsion électrique. Ce qui, il faut le dire, et bien que Lunaz n’ait encore rien révélé sur cet aspect, il devrait être, en tout, identique à celui utilisé dans les modèles Rolls-Royce, c’est-à-dire basé sur une batterie de 120 kWh, au service d’une unité motrice déjà brevetée par l’entreprise, qui devrait pouvoir garantir une autonomie de l’ordre de 480 km.

Quant à la charge, elle peut être effectuée soit via des prises domestiques, soit à des points de charge rapide.

Quant au reste de la voiture, Lunaz promet de garder le Range Rover Classic fidèle à l’image originale du modèle, y compris en ce qui concerne les finitions et les revêtements intérieurs, même s’il est proposé en deux nouvelles versions: Urban et Country.

Pour distinguer ces options, le fait que le Range Rover Classic Urban soit plus adapté à l’asphalte, en plus de montrer un pari plus clair sur le confort des occupants, sans même renoncer à la possibilité d’être utilisé avec chauffeur, tandis que le Country, sera mieux préparé pour la conduite tout-terrain, grâce à l’inclusion de la transmission intégrale, en plus d’une suspension renforcée et d’un système de freinage.

À partir de 270 mille euros

Enfin, il suffit de mentionner qu’il est déjà possible de réserver l’un des 50 Range Rover Classic que Lunaz compte fabriquer, simplement en étant disponible pour payer au moins le prix de base demandé par chaque unité – rien de plus, pas moins de 245 mille livres, soit près de 270 mille euros, ceci selon la cote du jour.

