«  C’était une grande gamine  »: le fils de Hyun Jung Grant, tué lors d’une fusillade à Atlanta, se souvient du dernier moment qu’ils ont passé ensemble

Miss Cup Coupe Menstruelle Grande Incolore

Miss Cup Coupe Menstruelle Grande Incolore est une coupelle en silicone, réutilisable saine et hygiénique. C'est une protection invisible et très fiable, même la nuit ou lors d'activités sportives.. Cette coupelle est l'alternative moderne, (écologique et économique) aux tampons et serviettes hygiéniques.