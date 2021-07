C’était un élément important de DC et prétend maintenant que Marvel est meilleur

Au cours des dernières décennies, le monde du divertissement a été effondré par les films de merveille Oui Bandes dessinées à courant continu, chacun avec son univers cinématographique. Bien sûr, les fans l’apprécient, puisqu’ils ont vu une nouvelle étape d’adaptations comme jamais auparavant. Il existe des différences entre les deux franchises et David S. Goyer l’explique.

Le MCU a commencé sa saga en 2008 avec le lancement d’Iron Man et a duré dans le temps après avoir été racheté par Disney. Du côté de DCEU Nous avons Warner Bros. comme société de production qui fait la promotion des films, bien que nous sachions bien que les résultats au box-office sont favorables pour Marvel et jusqu’à la réédition d’Avatar, ils avaient le film le plus rentable de l’histoire.

Veuve noire Il est considéré comme le premier coup dur pour Marvel et est dû au fait que certains cinémas continuent d’être fermés en raison de la pandémie de coronavirus. De l’autre côté on trouve des cas de pannes qui n’ont rien à voir avec le Covid-19, comme celui de Batman contre Superman (2016), Quoi Du premier week-end au deuxième, il a subi une chute jamais vue auparavant pour un bluckbuster, et là la méfiance de WB avec Zack Snyder a été générée.

L’auteur de la bande susmentionnée et le premier Superman de 2013, David S. Goyer, a récemment parlé avec Le journaliste hollywoodien et a expliqué pourquoi Marvel est meilleur que DC : « Je pense que l’une des raisons est que Marvel a eu un leadership constant au cours des 15 dernières années ou plus, contrairement à DC. Il y a eu tellement de changements concernant qui est en charge de DC. C’est fondamentalement très difficile. ».







Dans sa déclaration, il a poursuivi : « Il est difficile de progresser lorsque le leadership change. L’une des autres choses qui ont fait le succès incroyable de Marvel est que toutes leurs adaptations sont fidèles à la source. Ant-Man se sent comme Ant-Man. Hulk se sent comme Hulk. Ils ne n’essayez pas de changer les choses. Ils essaient de se rapprocher de l’intention initiale. « . « Il s’agit donc d’avoir un univers cohérent, un leadership cohérent et de s’en tenir à la source. », a culminé Goyer.