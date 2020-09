“C’était putain de merde”: Miley Cyrus dévoile son divorce

Depuis que Miley Cyrus a réalisé qu’elle n’était pas vraiment célibataire depuis longtemps, elle examine son divorce avec Liam Hemsworth. L’amour n’était pas la mauvaise chose, révèle le chanteur. C’était plutôt le «mal» qu’elle devait lire sur elle-même.

Son mariage avec la star hollywoodienne Liam Hemsworth n’a duré que sept mois, sa liaison ultérieure avec la blogueuse Kaitlynn Carter n’a duré que des vacances en Italie et sa relation avec le musicien australien Cody Simpson moins d’un an. Maintenant, Miley Cyurs est célibataire pour la première fois en cinq ans. Elle ne s’en est rendu compte que récemment, comme l’a révélé la chanteuse dans le podcast “The Joe Rogan Experience”.

La pop star américaine en est triste, mais pas à son sujet – au contraire. C’est un “moment super crucial” de sa vie. J’ai plutôt hâte d’être à nouveau sur scène bientôt en tant que célibataire et “femme dure, adulte et sûre d’elle” qui a beaucoup travaillé sur elle-même ces dernières années.

*Intimité

Mais sa prise de conscience l’a également amenée à faire face à son «divorce très public», rapporte la jeune femme de 27 ans. Elle et Hemsworth étaient on-off depuis dix ans et se sont mariés à Noël 2019. Après seulement sept mois, Cyrus a demandé le divorce. C’était “putain de merde”, dit-elle maintenant. Pas à cause de quelque chose que Hemsworth a fait. “Ce qui est vraiment nul, ce n’est pas le fait que quelqu’un que j’aimais et moi avons réalisé que nous ne nous aimions pas comme avant.” C’était pas mal.

“Je ne baise pas les mecs morts”

“Je ne peux pas accepter la perversité et toutes ces histoires.” En allusion à sa courte liaison avec Kaitlynn Carter, elle a dû écouter des allégations telles que “Un jour, tu es toujours marié sur le tapis rouge et le lendemain tu traînes avec un ami en Italie”. Le chanteur et Carter ont été repérés par des paparazzi en vacances en Italie peu de temps après que la rupture avec Hemsworth soit connue. Entre-temps, beaucoup de choses se sont produites que le public n’a tout simplement pas remarquées.

Maintenant, elle est intéressée à rencontrer “un homme plus âgé” – bien qu’elle n’ait actuellement besoin de personne pour s’occuper d’elle. “Je peux prendre soin de moi. Je n’ai pas du tout à être dans une relation.” Un retour amoureux avec l’acteur est également hors de question pour Cyrus. Beaucoup d’hommes l’accusaient d’être “froide”. «Parce que je pars quand les choses sont faites», explique le joueur de 27 ans. “J’aime beaucoup de choses folles – mais je ne baise pas les mecs morts. Et quand c’est fini, tu es mort pour moi et je vais passer à autre chose.”