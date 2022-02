C’était l’entraînement intense de Tom Holland pour Uncharted, supervisé par Mark Wahlberg

Le 17 février prochain arrive dans toute l’Amérique latine Inexploréle nouveau film mettant en vedette Tom Holland. Après le succès rencontré Spider-Man : Pas de retour à la maison, l’acteur britannique a déjà en tête cet autre projet incroyable. Pendant des années, il a lui-même avoué qu’il aimerait jouer Nathan Drake et maintenant le moment est enfin venu. Aux côtés de Mark Wahlberg, ils succomberont dans une aventure et une action sans précédent.

Tel est ainsi Inexploré est devenu l’un des films les plus attendus de 2022. Les effets spéciaux et le travail acharné de Tom Holland pour cette bande, les attentes de ce qui peut être vu sur grand écran augmentent. Le fait est que le joueur de 25 ans donne toujours le meilleur de lui-même dans chaque projet dans lequel il est impliqué et, pour cette raison, ce film n’allait pas faire exception à la règle.

Il y a quelques semaines, le même Holland a avoué que les scènes d’action qu’il a interprétées dans ce long métrage étaient la chose la plus difficile qu’il ait eu à faire dans sa vie. Mais malgré tout, il était prêt pour cela grâce à la force physique qu’il a acquise grâce à son entraînement. Bien que l’acteur s’entraîne fréquemment, pour ce film, sa routine était encore plus difficile et, en fait, était supervisée par Mark Wahlberg lui-même.

Eh bien, même si Wahlberg double l’âge de Holland, il a toujours conservé une apparence physique enviable et tout cela est dû à la constance dans sa routine. Par conséquent, afin de le suivre dans un film comme Inexploré exigeant un tel type de force, Tom a décidé de s’entraîner plus dur. « Je l’ai vu entrer sur le plateau dans son costume et j’ai pensé : « C’est deux fois moi. Après le confinement, nous avons été au chômage pendant cinq mois et la seule chose que je faisais était de manger et de m’entraîner. Quand nous sommes retournés sur le tournage, la première chose qu’il m’a dite a été : ‘quelqu’un s’entraînait’», a avoué le Britannique GQ.

Sans doute, Tom Holland Il a une fois de plus démontré l’effort qu’il met dans chaque personnage qu’il doit interpréter et c’est pourquoi, à l’heure actuelle, il est l’un des acteurs les plus remarquables de sa génération. De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a lui-même avoué que « quand tu t’entraines avec Mark tu dois essayer de le suivre”. Est-ce que Wahlberg lui a fourni une routine qui a renforcé tout son corps. La rencontrer!

La routine de Tom Holland pour Uncharted :

– Chauffage :

Bande de préhension aérienne en décubitus dorsal (couché) : 2 à 3 minutes

Ponts de hanche avec bandes séparées : 1 à 2 minutes

Pompes pour alpinistes : 2 à 3 minutes

VersaClimber : 2 à 3 minutes

– Routine inspirée de Mark Wahlberg :

Développé au sol avec haltères jusqu’aux coléoptères morts : 3 séries de 12 à 20 répétitions.

Bande RDL à une jambe – 3 séries de 12 à 20 répétitions.

Promenade paysanne : 50 à 100 mètres.

Soulevé de terre Kettlebell : 3 séries de 12 à 20 répétitions.

Presse à genoux unilatérale : 3 séries de 12 à 20 répétitions.

Figure 4 étirement – 2 à 3 minutes.

Battle Ropes : 5 rounds de 30 secondes d’exercice, 30 secondes de repos.

Poussée du traîneau : jusqu’à fatigue.

Exercices au poids du corps :

Pompes : 20-30 répétitions.

Fentes de marche : 15 à 20 répétitions par jambe.

Tractions : jusqu’à fatigue.

Crunchs : 15-20 répétitions.

– Poitrine, épaule, triceps :

Développé incliné avec haltères : 4 séries de 4 à 6 répétitions.

Développé à plat avec haltères : 2 séries de 6 à 8 répétitions.

Développé épaules avec haltères : 3 séries de 6 à 8 répétitions.

Extension triceps aérien : 4 séries de 10 à 12 répétitions.

Relevés latéraux : 5 séries de 10 à 12 répétitions.

Cable Crunch lesté : 3 à 5 séries de 10 à 12 répétitions

– Jambes:

Soulevé de terre : 5 séries / 4-6 répétitions.

Fentes inversées avec haltères : 3 séries / 8-10 répétitions par jambe.

Leg Press – 3 séries / 8-10 répétitions.

Extensions de jambes : 3 séries / 10-12 répétitions.

Calf Raise (toute variation) – 5 séries / 10-15 répétitions.

– Dos / biceps / abdomen

Pull-ups pondérés : 3 séries / 4-6 répétitions.

Barbell Row – 3 séries / 6-8 répétitions.

Boucles d’haltères : 3 séries / 8-10 répétitions.

Alternate Hammer Curl : 3 séries / 8-10 répétitions pour chaque bras.

Cable Crunch lesté : 3-5 séries / 10-12 répétitions.

