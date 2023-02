C’était le voyage romantique de Luis Miguel et Paloma Cuevas à New York

Supplémentaire

Luis Miguel a été vu en train de dîner avec la créatrice Paloma Cuevas lors d’une soirée romantique à New York

©Getty ImagesLuis Miguel a récemment annoncé une tournée pour ce 2023

Le « soleil du Mexique » continue de réchauffer chaque ville sur laquelle il marche et maintenant il fait de même dans New Yorkoù le chanteur Luis Miguel a été vu avec sa supposée partenaire sentimentale, Paloma Cuevaset ici nous vous disons comment était le voyage romantique.

Et c’est que la femme d’affaires et designer s’est rendu dans la Grosse Pomme pour la Fashion Week de New York et était accompagné de Luis Miguel, où l’on suppose que ils ont passé la Saint-Valentin et ont profité de plusieurs jours de romance.

Le chanteur et designer a été vu en train de dîner aux chandelles au bar exclusif Bemelman de l’hôtel Carlyle.. Bien qu’ils aient essayé de faire profil bas, Un fan a reconnu le soleil et a demandé une photo, cependant, le média mexicain a assuré que l’interprète de « La Incondicional » avait refusé de manière courtoise Bien qu’ils ne veuillent pas attirer l’attention, des vidéos de « Luismi » ont été diffusées en train de parler avec des musiciens du restaurant et de s’asseoir avec Paloma.

+ Depuis quand Paloma Cuevas et Luis Miguel se fréquentent-ils ?

Selon les rapports, Luis Miguel et Paloma sont en couple depuis plus de deux ans, bien que la femme d’affaires et l’artiste se connaissent depuis l’enfance. Paloma était auparavant mariée à Enrique Ponce, dont elle a divorcé en 2021.

Luis Miguel, 52 ans, était le parrain des filles du torero Enrique Ponce et de la femme d’affaires de mode de 50 ans, alors avant d’être en couple, ils étaient « compadres ». À d’autres moments, des informations ont émergé selon lesquelles Cuevas et Luis Miguel étaient fiancés, mais cela n’a pas été confirmé et après l’annonce de la tournée de Luis Miguel, il n’est pas clair s’ils se marieront à l’avenir. Lors de leur voyage à New York, Paloma Cuevas et Luis Miguel sont également sortis dîner avec Carolina Herrera et sa fille.

