C’était le premier smartphone Samsung de l’histoire

En fait, ce Samsung SH-100 datant de 1988 n’était pas si « intelligent »…

Transformé en le premier fabricant de smartphones au mondela vérité est que Samsung a un catalogue très intéressant d’appareils Galaxy, avec des terminaux de toutes les gammes et gammes de prix et un support qui s’est beaucoup amélioré, nettoyant l’expérience utilisateur. une personnalisation One UI déjà mature, reconnaissable et fonctionnelle même niveau qu’android Google pur.

En tout cas, connaissant le géant Samsung et sa carrière prolifique dans pratiquement tous les secteurs de l’industrie électronique et moins électronique, sûrement beaucoup d’entre vous se sont peut-être demandé quel est le premier téléphone mobile Samsung de l’histoirequelque chose que grâce aux collègues d’Android Authority nous pourrons vous rappeler et vous dire avec tous les détails.

Et oui, les amis le passé n’a pas toujours été ainsi ‘intelligent’ pas si Galaxy pour Samsungqui a présenté il y a de nombreuses années son premier téléphone en Corée du Sud, connu sous le nom de Samsung SH-100 et plusieurs décennies à l’avance sur iOS, Android et tout ce que nous connaissons aujourd’hui en tant que téléphone mobile.

En fait, c’est ça Samsung n’a pas toujours eu autant de succès dans ce mobileEh bien, des années après le SH-100 et alors que HTC triomphait avec Windows Phone, faisant les premiers pas de ce qui allait devenir les smartphones que nous connaissons aujourd’hui, ils ils se trompaient trompeusement avec Bada OS ou plus récemment avec un Tizen hérité plus tard par le portable et téléviseurs intelligents.

En tout cas, nous ne sommes pas venus ici pour parler de succès ou d’échecs, mais pour vous rappeler comment étaient les premiers téléphones portablesalors découvrons-en plus l’histoire de Samsung et de ce SH-100 qui a fait ses premiers pas en 1988alors que je n’avais moi-même que 2 ans sur Terre.

C’était le Samsung SH-100, le premier téléphone mobile (pas si intelligent) de Samsung

Aucun d’entre vous ne le sait sûrement Samsung a près de 100 ans d’histoireplus précisément 84 ans depuis sa création à Daegu (Corée du Sud) le 1er mars 1938 pas d’électronique dans votre portefeuille d’activités.

En fait, il ne commencera à fabriquer et à vendre des appareils que bien plus tard, environ 31 ans, lorsque en 1969 et sous le nom commercial de sa filiale Samsung Electronics des appareils électroménagers et des téléviseurs en noir et blanc ont commencé à être conçus et fabriqués.

Le premier téléphone portable de Samsung devrait attendre encore un peu, jusqu’en 1985lorsque le constructeur a présenté en Corée du Sud le SC-1000 comme premier téléphone de voiturequi traverserait cependant le marché sur la pointe des pieds en raison de graves problèmes de qualité.

Et enfin, déjà en 1988, le Samsung SH-100 a finalement été présenté qui nous amène ici, le premier véritable téléphone mobile de Samsung, qui il pourrait en effet être déplacé et transporté, bien qu’avec une taille très considérablecomme vous allez le voir maintenant…

Ce n’était pas seulement le premier téléphone mobile de Samsung, mais également le premier à être fabriqué dans toute la Corée du Sudaujourd’hui une centrale électrique dans l’industrie des smartphones, bien qu’à l’époque les téléphones étaient considérés comme des articles de luxe et les prix de ce Samsung SH-100 limited leurs ventes à quelques milliers d’unités destiné aux élites, comme c’était logique.

C’était un téléphone maladroit, évidemment, qui J’avais presque besoin d’un sac à dos pour le porter avec ses 11 x 45 x 5 centimètres de taille. En fait, par curiosité, nous devons vous dire que, comme tous les terminaux, vous deviez insérer l’équivalent d’une carte SIM, mais que à cette époque, les cartes SIM avaient la taille d’une carte de crédit et non tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Ce SH-100 avait Connectivité GSM, son pavé numérique complet et un petit écran avec des informations de base, plus une énorme antenne et les microphones et haut-parleurs appropriés pour nous permettre d’appeler et de recevoir des appels ou d’envoyer des SMS courts. C’était toute sa fonctionnalité, même si pour l’époque c’était déjà une belle avancée.

Samsung a continué d’insister sur les itérations annuelles, jusqu’à ce que Cinq ans plus tard, un SH-770 a été présenté, qui peut être considéré comme le premier grand succès de Samsung. en tant que fabricant de téléphones portables. Dans son cas, il avait déjà un design plus fin et plus léger, en plus de prix plus contenus, ce qui lui a permis de séduire un plus grand nombre d’utilisateurs et Samsung va signer un contrat de 600 millions avec l’opérateur Sprint développer et vendre des téléphones CDMA aux États-Unis.

le reste appartient à l’histoire et l’histoire a conduit Samsung à devenir le plus grand fabricant de téléphones mobiles de la planète, et je peux également vous dire que en 1999, mon premier téléphone était un Samsung SGH-600 très basiqueavec son capuchon et tout sauf une fonctionnalité très limitée, vous pouvez donc voir que le géant sud-coréen a dû travailler dur et évoluer très vite en ces un peu plus de 20 ansavec ses échecs et ses succès entre temps…

Et vous, quel a été votre premier téléphone portable ?

