C’était le premier film de Lily Collins et vous ne vous en souvenez probablement pas

L’actrice qui joue dans la série Netflix Émilie à Paris Il a commencé dans le monde du cinéma il y a un peu plus d’une décennie. Son premier projet était avec Sandra Bullock.

Lily Collinsla fille du batteur Genèse, Phil Collinsbientôt trouvé dans le monde du théâtre et Hollywood sa véritable passion. Aujourd’hui transformé en la figure de l’une des séries les plus regardées de Netflix, Emily à Paris, l’actrice est l’un des visages les plus recherchés en matière de projets. Mais comment vous êtes-vous lancé dans le monde de l’art ? C’était grâce à un film dont, probablement, vous ne vous souveniez pas qu’il avait sa présence.

En 2009, Lily Collins a été choisi pour incarner l’un des personnages de Le côté aveuglele film pour lequel Sandra Bullock a gagné l’Oscar. Dans cette production, l’artiste était chargée de se mettre dans la peau de Collins Tuhy (par coïncidence, son personnage portait le nom de famille de l’actrice), l’une des filles de Leigh Anne Tuohy. Si vous ne vous souvenez pas d’elle, ne vous inquiétez pas, cela a du sens.

Le côté aveugle C’était un film qui était chargé de dépeindre l’histoire vraie du joueur de football américain Michel Oher. Élevé pratiquement sans ressources, il a été sauvé de la rue par Leigh Anne Tuohy, qui a décidé de l’adopter et de lui donner toutes les opportunités qu’il n’avait pas eues jusque-là. Avec le temps, Michael Non seulement il a réussi à améliorer sa situation scolaire (pour de nombreux enseignants, il était une cause perdue), mais il a également réussi à s’entraîner en tant qu’athlète professionnel et à concourir dans la ligue la plus importante de ce sport.

Dans Le côté aveugle, Lily Collins il avait un rôle très mineur avec seulement quelques lignes de dialogue. C’est quelque chose de tout à fait frappant si l’on tient compte de l’importance de collins dans la vie de Michel Oher. Même si le film John Lee Hancock approfondir la relation Michael eu avec son frère adoptif, SJ Tuhydans la vie réelle Collins Tuhy il était crucial pour cet athlète de pouvoir améliorer ses études et d’être accepté dans les universités prestigieuses qui voulaient qu’il concoure dans le football universitaire. collins Il a même reporté sa propre carrière afin de l’aider, mais ce n’est pas quelque chose qui se reflète dans le film.

+ L’avis de Michael Oher sur The Blind Side

Comme c’est souvent le cas avec les films basés sur des événements réels, les critiques les plus sévères sont souvent les protagonistes qui ont inspiré les histoires. Dans une interview avec ESPN, Autre Il a assuré qu’il n’aimait pas le film à cause de la façon dont il le montrait. « Les gens me regardent et ne me respectent pas à cause du film. Ils ne voient pas vraiment les compétences et le type de joueur que je suis. C’est pourquoi ils me rabaissent autant. », assuré. C’est que, à des fins dramatiques, l’un des enjeux présentés dans le film de Hancock cela a à voir avec le peu que je savais ou comprenais autre sur le football américain, quelque chose qui n’était pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. « Ça, me traiter de raté, les gens parlent de savoir si je peux jouer ou non… ça n’a rien à voir avec le football… c’est à propos d’autre chose, en dehors du terrain. C’est pour ça que je n’aime pas le film »‘, a-t-il condamné.

