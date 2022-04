C’était le film le plus regardé sur Netflix la semaine dernière (du 28 mars au 3 avril 2022)

Netflix

Le début du quatrième mois de l’année présente un nouveau Top 5 des films les plus visionnés, laissant l’un comme le plus considéré par les téléspectateurs du monde entier.

© GettyC’était le film le plus regardé sur Netflix la semaine dernière (du 28 mars au 3 avril 2022).

Netflix est entré dans un nouveau mois pour rechercher la permanence en tant que service de streaming le plus demandé sur la planète, dans un total de 93 pays où il est actuellement disponible. Ils ont d’ores et déjà annoncé les séries prévues dans les prochains jours, ainsi que les films qui, espèrent-ils, auront autant de vues que celui qui a repris le Top hebdomadaire.

Le précédent reportage précisait que le long métrage du moment était crabe noir, un thriller sur six soldats qui entreprennent une mission secrète à travers un archipel glacé et risquent leur vie pour transporter un mystérieux colis qui pourrait mettre fin à la guerre. Son règne a pris fin Le projet Adam revient à la première place du classement d’audience.

D’après le site de FlixPatrolle film réalisé par Shawn Levy et mettant en vedette Ryan Reynolds c’est encore le plus choisi de la semaine par les abonnés. Depuis sa création, le 11 mars, il avait atteint le sommet jusqu’à ce qu’il soit dépassé par crabe noirbien que leurs heures de visionnage aient montré un rendement possible : 31 700 000 millions, ce qui les a amenés à être le film le plus regardé de tout le mois de mars.

« Adam Reed (Reynolds) est un voyageur temporel de l’année 2050, qui s’est aventuré dans une mission de sauvetage pour rechercher Laura (Zoe Saldana), la femme qu’il aime, qui s’est perdue dans le continuum espace-temps dans des circonstances mystérieuses. Quand Le navire d’Adam s’écrase, il est renvoyé en 2022 et dans le seul endroit qu’il connaisse depuis cette époque de sa vie : sa maison, où vit son enfant de 12 ans. »est son synopsis officiel.

Au cours de la semaine dernière, on a appris que Le projet Adam était une fureur complète et est actuellement classé septième dans le Top 10 historique de la plateforme, conduisant ainsi Ryan Reynolds à être le seul à avoir trois projets dans le classement, après avoir été dans alerte rouge et équipe 6. Le reste de la liste d’audience pour la semaine du 28 mars au 3 avril a été complété par : 2) crabe noir3) Entre de bonnes mains4) équipe 6 et 5) Ne faites confiance à personne : sur la piste du roi des crypto-monnaies.

