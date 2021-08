C’était le concert d’Ariana Grande à Fortnite

Ces jours-ci, les passes ont lieu pour le Rift Tour, le concert d’Ariana Grande à Fortnite. Vous l’avez manqué ? Eh bien, calmez-vous, nous vous racontons comment s’est déroulé l’événement.

À 12 heures du soir, l’un des cols du Rift Tour a eu lieu, Concert d’Ariana Grande à Fortnite Cela nous a tous laissé paniqués pendant quelques minutes. C’est incroyable ce qu’Epic Games peut faire avec son jeu.

Sur notre chaîne Twitch, nous étions attentifs à l’événement, et une demi-heure avant qu’il ne commence, nous étions prêts. A 00h00 la bonne cumbia a commencé avec le Rift Tour dans lequel ils nous ont offert un concert et quelques mini-jeux. Le problème, c’est que lorsque nous avons terminé, il n’était pas clair que nous devions faire très bien. J’ai même essayé d’entrer dans le jeu par la suite au cas où il y aurait une sorte de récompense et que ce serait impossible.

Au cas où vous auriez manqué le concert, nous l’avons mis en ligne sur notre chaîne YouTube, une chaîne que vous pouvez suivre à partir de ce lien. Là, nous téléchargeons également des guides Fortnite et du contenu très varié.

Calendrier des concerts d’Ariana Grande

Amérique : 6 août (18 h 00 HAE)

Mondial : 7 août (13 h HAE)

Asie et Océanie : 8 août (12h HAE)

UE et ME : 8 août (16h00 heure espagnole)

Amérique : 8 août (18 h 00 HAE)

Recommandations d’Epic Games pour voir le Rift Tour