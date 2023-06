C’était l’audition d’Henry Cavill pour être James Bond avant Daniel Craig

OLAPLEX Pre & Post Wash Duo

Un duo composé d’un shampoing et d’un soin postlavage. Connaissezvous l’incantation pour créer des cheveux superbes ? C’est : O L A P L E X. Et avec le duo Pre & Post Wash; vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Il se compose du shampoing No.4 Bond Maintenance pour réparer et protéger les cheveux des agressions quotidiennes; tout en prenant soin des cheveux abîmés; des pointes fourchues et des frisottis en reconstituant les liaisons cassées. Le No.6 Bond Smoother complète ce puissant duo en contribuant à fortifier; à hydrater et à accélérer le séchage au sèchecheveux tout en domptant et en éliminant les frisottis jusqu’à 72 heures. Végan Non testé sur les animaux Convient à tous les types de cheveux Contenu du coffret : Shampoing Bond Maintenance No.4; 250 ml No.6 Bond Smoother; 100 ml