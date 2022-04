C’était la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 4 au 10 avril 2022)

Netflix

Nous vous apportons le nouveau Top 5 hebdomadaire sur la plateforme, qui a laissé une série en tête des considérations préférées des abonnés.

©NetflixIl s’agit de la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière (du 4 au 10 avril 2022).

L’une des qualités que le service de streaming a le plus exploité en sa faveur Netflix ces dernières années, c’est que certains titres sont portés à la popularité instantanée et deviennent de véritables phénomènes partout dans le monde. Cette tendance s’est répétée cette semaine, avec une série qui s’est une nouvelle fois positionnée en tête des classements d’audience.

L’année avait commencé discrètement pour la plateforme, puisqu’il ne restait plus aucun titre prépondérant en tant que propriétaire du Top 10. Cependant, cela a changé à partir du 25 mars, lorsque la deuxième saison de Bridgerton et à partir de ce moment ils n’ont cessé d’être la série la plus regardée au mondecomme en témoigne un nouveau rapport hebdomadaire de FlixPatrol.

Le site Web de statistiques fait une grande différence entre le spectacle créé par Shonda Rhimes et le reste, ce qui semblait auparavant difficile, car la perte de Regé-Jean Page en tant que chef de file a irrité une grande partie du fandom. L’émission s’est poursuivie et ils connaissent actuellement un nouveau succès, au point d’avoir obtenu le record avec 251 740 000 d’heures vues.

Cette saison 2 avait des aspects plus intéressants et son intrigue le détaille : « La deuxième saison de The Bridgertons suit Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), l’aîné des frères Bridgerton et un vicomte, alors qu’il entreprend de trouver une épouse convenable. Poussé par son devoir de défendre le nom de famille, la recherche d’Anthony d’une débutante qui répond à ses normes impossibles semble infructueuse jusqu’à ce que Kate (Simone Ashley) et sa jeune sœur Edwina (Charithra Chandran) Sharma arrivent d’Inde ».

Rappelons-nous que dans son premier volet, Bridgerton atteint la marque historique des reproductions dans ses 28 premiers jours, et bien qu’il ait été plus tard surpassé par Le jeu du calmar, pourrait récupérer ce record avec les nouveaux épisodes. Shondaland l’a fait une fois de plus et a dominé le Top 5 hebdomadaire, avec : 2) Proposition d’emploi, 3) Inventer Anna, 4) L’ultimatum : se marier ou passer à autre chose Oui 5) Vingt cinq vingt et un.

