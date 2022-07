C’était la scène la plus difficile à filmer dans Stranger Things

in

Netflix

Stranger Things a eu plus d’une scène difficile à filmer et dans Spoiler, nous allons mettre en évidence la plus difficile de toutes. Attention!

©IMDBchoses étranges

La troisième saison de choses étranges Elle avait un personnage très important dans son développement qui était Billy, le frère de Max, qui désapprouvait la relation de la jeune femme avec Lucas et le temps qu’elle passait avec le groupe de garçons Hawkins. Il était très agressif avec sa sœur qu’il traitait très mal. Tout a empiré quand il a été possédé par The Mind Flayer.

Dacre Montgomeryl’acteur australien qui a joué Billy dans choses étranges, il a fait un excellent travail en jouant le personnage qui a une rencontre très spéciale avec Onze lorsqu’elle le confronte à la raison pour laquelle il est possédé par l’entité connue sous le nom de The Mind Flayer qui vient pour tout dans la ville de Hawkins. Une scène clé de la troisième saison de l’émission Netflix.

Une scène difficile à filmer

Alors ils se sont affrontés et Billy a été enfermé dans un sauna. Dacre Montgomery Il a dit avoir même cogné la vitre de la porte où il était enfermé, faisant ainsi peur aux jeunes acteurs qui ont partagé cette scène difficile avec l’Australien. La vérité est que pendant la séquence, tous les interprètes ont dû faire face à la chaleur qui, en réalité, n’était destinée qu’à Billy.

Shawn Prélèvementle réalisateur de cet épisode de choses étranges, précise qu’à cette occasion le plateau de tournage de la série télévisée comptait plus de 100 personnes pour un plateau vraiment réduit. La scène était assez intense pour que Millie Bobby Brown s’est évanoui pendant ces événements et le plan a fait partie du montage final de la série. Incroyable!

finn loup-garou, l’interprète de Mike dans l’émission, le petit ami d’Eleven, l’a pris une fois l’actrice disparue et n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire dans cette situation dramatique. En fait, pendant la séquence, on peut le voir pendant une fraction de seconde regarder hors du plan comme s’il cherchait une aide qui n’est jamais venue, après tout, la scène se passait bien.

Dacre Montgomery déclaré au passé : « La plupart des scènes, je la poursuis au lieu de travailler directement avec elle, mais c’était quand même un énorme défi mental. Millie et moi avons donné 200% à chaque scène que nous avons faite ensemble. Nous nous criions dessus entre les prises pour nous réchauffer, essayant de rester émotionnellement connectés tout le temps.

En revanche, les deux acteurs étaient clairs sur le fait que cette dynamique dans la relation entre Eleven et Billy ne devait pas les affecter sur le plan personnel, après tout, ce n’était qu’une partie d’une fiction très bien réalisée par le Streaming Giant. « Nous nous sommes tous les deux réconfortés par la suite. Je lui ai assuré que nous serions sains et saufs et que je n’allais pas lui faire de mal. »l’acteur est venu s’exprimer auprès de son collègue sur le plateau d’enregistrement de choses étrangesle succès imparable de Netflix.

