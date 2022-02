C’était la romance éphémère entre Robert Downey Jr. et Marisa Tomei

célébrités

Avant de partager l’écran chez Marvel, Robert Downey Jr et Marisa Tomei ont eu une relation éphémère. Découvrez combien de temps cela a duré et quand cela a eu lieu.

© GettyRobert Downey Jr et Marisa Tomei

merveille, en plus d’être l’un des studios les plus grands et les plus importants d’Hollywood, est synonyme d’un monde à part. C’est que non seulement il rassemble une grande quantité d’équipements techniques, mais il a un énorme casting d’acteurs. Avec 25 films à son actif et différentes histoires avec différents protagonistes, de nombreux interprètes ont réussi à travailler dans le MCU, atteignant ainsi une renommée internationale.

Parmi eux se trouve Robert Downey Jr. L’acteur, qui avait déjà une carrière impressionnante, a atteint son apogée grâce à son rôle d’Iron Man dans Marvel. Et, malgré le fait qu’au début son incorporation n’ait pas été très bien vue par les fans, la vérité est que son excellent travail en tant que Tony Stark l’a amené à être l’un des plus aimés et admirés du studio.

Cependant, dès son arrivée dans le MCU, Robert Downey Jr Il n’aurait jamais imaginé qu’il retrouverait l’un de ses anciens partenaires. L’acteur est venu dans la franchise en 2008 pour réaliser le premier film de son personnage et ce n’est qu’en 2016 qu’il a revu Marisa Tomei. Lors du tournage de Captain America : Guerre Civileoù elle jouait May Parker, la tante de Spider-Man de Tom Holland, était le moment où les acteurs se sont retrouvés.

Puis, en 2017, avec le lancement de Spider-Man : Retrouvailles, Downey et Tomei sont revenus pour partager l’écran alors qu’ils participaient tous deux au film. Mais, pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire entre eux, c’est simple : en 1990, ils ont vécu une histoire d’amour éphémère mais agréable. Tous deux ont partagé le rôle principal dans le film de 1994, seulement toidans lequel ils incarnaient l’un des couples les plus tendres du cinéma, et c’est là qu’ils sont tombés amoureux.

Leur relation a été éphémère, car elle n’a duré que quelques mois, et lorsqu’ils se sont séparés, ils l’ont fait de manière amicale. C’est pourquoi, avec leurs retrouvailles chez Marvel, il n’y a eu aucun problème puisque tous deux ont décidé d’aller de l’avant et d’entretenir une bonne relation sans être en couple. Bien sûr, leur chimie est toujours intacte et chaque scène qu’ils ont partagée dans le MCU était inégalée pour les films.

