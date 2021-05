C’était la rencontre inconfortable entre Selena et Verónica Castro

NV GALLERY Coiffeuse SELENA Noir / doré

L'ASTUCIEUSE COIFFEUSE Belle et astucieuse : voilà notre coiffeuse en bois SELENA ! Elle joue entre le design de la console et les atouts l'iconique coiffeuse. Elle a tout pour plaire et plus d'un tour dans ses trappes et tiroirs : un large miroir, des casiers et tiroirs pour ranger votre maquillage ou vos accessoires - tout cela servit par un design contemporain et élégant. DESIGN ÉLÉGANT Le savant mélange entre son bois noir ou noyer et son piètement en acier inoxydable rend la coiffeuse SELENA irrésistible et super tendance. Mettez la facilement en scène dans votre chambre ou votre dressing comme coiffeuse ou en tant que console pratique et élégante dans votre hall d'entrée. We Love : SELENA est disponible en plusieurs coloris.