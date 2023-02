C’était la relation de Jenna Ortega avec Tim Burton dans Merlina

in

Merlina a été un véritable succès critique et public pour Netflix et Spoiler vous raconte comment Jenna Ortega s’est entendue avec le réalisateur Tim Burton sur le plateau.

©GettyJenna Ortega et Tim Burton

Merlin dépassé toutes les attentes que j’avais en Netflix devenant la série du moment fin 2022 avec un bel accueil de la presse spécialisée qui l’a cataloguée à 71% alors que les audiences lui ont accordé un solide 86%, c’est pourquoi le Géant du Streaming a prévu une deuxième fournée d’épisodes pour l’émission télévisée était centrée sur la fille aînée de la famille Addams.

le protagoniste de Merlin n’est autre que Jenna Ortegaune jeune actrice devenue tendance après sa participation à cette série à succès, c’est pourquoi ses followers ont hâte de la revoir dans ce rôle ou de l’apprécier dans la prochaine entrée de la franchise slasher, crier. Beaucoup veulent aussi qu’il apparaisse à nouveau dans toi près de Penn Badgley qui joue le psychopathe Joe Goldberg dans Netflix.

Merlin avait un cinéaste de renom chargé de réaliser certains de ses épisodes. On parle de Tim Burtonréalisateur de grandes œuvres comme la franchise de Homme chauve-souris à la fin des années 80 et au début des années 90 jus de coléoptère soit Jeunes aux mains d’argent avec votre acteur préféré : Johnny Depp. En ce sens, l’esthétique sombre et gothique de Burton occupe certainement une place de choix dans la série. Netflix.

Jenna Ortega C’est une comédienne avec beaucoup de personnalité qui avait déjà révélé par le passé comment elle modifiait les dialogues de son personnage en participant activement à la création de l’ambiance de Merlin et donner à la fille aînée des Addams une touche de jeunesse qui s’est avérée utile dans le produit final grâce à l’insouciance de cette interprète qui devient si populaire.

C’était la relation Ortega-Burton à Merlina

Catherine Zeta Jonesqui a joué Morticia dans la série, a révélé comment la relation entre Jenna Ortega et Tim Burton lors de l’enregistrement de la série. L’actrice de Circulation a commencé par assurer : « Tim ne l’a pas intimidée » et a poursuivi en disant: « C’est un grand réalisateur, mais elle l’a remis en question ». Apparemment, la recherche du meilleur dans chaque scène de l’émission télévisée a conduit le réalisateur et l’actrice à avoir des conversations à ce sujet. Cependant, Tim Burton Il a assuré que le protagoniste est un professionnel « avec beaucoup d’instinct ». Ça va?

