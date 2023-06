C’était la mort de Nieves dans « L’amour est pour toujours »

Pandora Coffret Cadeaux Mum LOVE YOU FOREVER (JE T'AIMERAI POUR TOUJOURS)

Un cadeau pour votre maman qui en dit long. Constitu du Charm C ur Mum Marguerite, en argent 925/1000e et orn de r sine fa on mail rose et violette, compos d'un magnifique bouquet de marguerites symbolisant la joie et l'abondance et grav des mots MUM LOVE YOU ALWAYS (MAMAN, JE T'AIMERAI TOUJOURS), de la Bague C ur Pav Mom, compos d'une tige formant le mot Mom et d'un c ur d cor de trois oxydes de zirconium incolores taille brillant, sertis grain. L'int rieur de l'anneau de la bague est grav des mots LOVE YOU FOREVER (JE T'AIMERAI TOUJOURS). Et enfin du Bracelet Maille Serpent Fermoir C ur Pandora Moments, en argent 925/1000 , confectionn la main avec un fermoir c ur. Cet ensemble c l bre le d vouement de toutes les m res du monde entier.