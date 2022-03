C’était la grande surprise de OnePlus au MWC : à quoi ressemblera son premier mobile pliable ?

Gary Chen confirme indirectement, dans une interview, que OnePlus prépare son propre mobile pliable, même si pour l’instant personne ne nous propose de dates ni d’informations sur le format ou l’approche.

le Congrès mondial du mobile 2022 touche à sa fin à Barcelone, et bien que le premier de l’ère post-pandémique ait été un peu plus décaféiné que d’habitude, la vérité est que la foire de Barcelone nous laisse comme toujours des nouvelles et des titres importantsétant utilisé par certaines firmes pour nous laisser quelques morceaux de leurs feuilles de route.

C’est le cas de un plusqui, bien qu’il ait déjà le nouveau OnePlus 10 Pro sur le marché comme le mobile le plus avancé et le plus ambitieux de son histoire, au MWC 2022, il nous a finalement laissé une date de lancement internationale estimée, avec un concis « fin mars » qui nous place dans quelques semaines pour son atterrissage définitif en Europe.

De plus, ils nous ont permis de le toucher et de le tester pour la première fois depuis ses débuts en Chine, avec sentiments positifs bien que JerryRigEverything nous ait dit de faire attention après ses tests de résistance et la facilité avec laquelle il s’est cassé.

Et le dernier détail que les responsables de OnePlus ont dévoilé à Barcelone nous a été apporté par Android Central après un entretien avec Gary Chen, directeur des logiciels chez OnePlusd’où l’on peut déduire qu’effectivement le constructeur de Shenzhen oui ça marche avec les mobiles pliants bien qu’ils ne nous aient malheureusement pas laissé entrevoir de détails supplémentaires.

Gary Chen affirme que le travail avec OxygenOS 13 se fait en collaboration directe avec Google, intégrant les nouveautés d’Android 12L et impliquant « une nouvelle catégorie de smartphones » qui seraient évidemment les pliables.

Le OnePlus 10 Pro arrivera en Europe fin mars, et la marque continuera à utiliser OxygenOS sur ses téléphones

La première confirmation est que OnePlus continuera à utiliser OxygenOS malgré la fusion avec OPPO et l’intégration de leurs équipes logicielles, alors interrogé sur l’avenir de leur personnalisation propriétaire sur Android, Gary Chen lui-même a confirmé qu’ils sont travailler en synergie avec Google pour apporter les nouveautés d’Android 12L à OxygenOS 13.

Cet engagement implique en effet selon le directeur logiciel de OnePlus « à une nouvelle catégorie de smartphones »et bien qu’il n’ait pas voulu répondre franchement à cette question il est évident qu’il faisait référence à des mobiles pliants avec qui le constructeur chinois travaillerait déjà.

Il n’y a pas d’informations sur les dates de présentation ou de lancement pour l’instant, on attend toujours le OnePlus 10 Pro dans la moitié du monde, donc avant la fin de cette année 2022 ce ne sera pas sûr quand on voit le premier OnePlus avec une charnière, et on ne connaît pas non plus le format qui pourrait hériter de la technologie d’un OPPO Find N devenu le pliable le plus attractif du marché actuel, au-dessus de Samsung grâce à son concept plus compact et la charnière sans plis du panneau flexible.

Autour de OnePlus croquis et brevets de un smartphone pliable en forme de triptyqueavec deux charnières, bien que vous ne vous attendriez pas à ce que la première itération soit si risquée en tenant compte du fait qu’OPPO joue également avec son premier mobile de ce type.

Il faudra attendre de voir où vont les clichés de OnePlus, car à partir de l’OPPO Find N, seules des choses très intéressantes peuvent sortir…!

OPPO rencontre son Find N: le meilleur mobile pliable du marché n’est plus de Samsung

