C’était la condition de Sony pour voir Spider-Man dans Et si…?

Pop! Vinyl Figurine Pop! Spider Man Animé Bouffon Vert Marvel

Ce Pop ! de Marvel Spider-Man into the Spiderverse Green Goblin La figurine en vinyle mesure environ 3 3/4 pouces de haut et est emballée dans une boîte à fenêtre. Veuillez noter que les images présentées sont des illustrations et que le produit final peut varier. C'est parfait pour tout fan de Funko ou de Marvel.