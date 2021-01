« C’était la bonne décision, mais cela crée un dangereux précédent »: le PDG de Twitter justifie l’interdiction de Donald Trump

Jack Dorsey, PDG de Twitter, s’est finalement prononcé sur le blocage du compte de Donald Trump. Dans un fil au sein de la plateforme elle-même, Dorsey a justifié l’interdiction et détaillé certains aspects qui ont été pris en compte lors de la prise de décision.

L’interdiction du compte de Trump a suscité de nombreux débats, mais Dorsey pense que « C’était la bonne décision pour Twitter ». C’est ce qu’il a expliqué.

« Un échec à promouvoir une conversation saine »

La position de Dorsey est conforme à ce qui avait été précédemment écrit par Twitter, où ils se réfèrent au fait que « les dommages hors ligne résultant de conversations en ligne sont réels« Le PDG de Twitter se demande si c’était la bonne décision et soutient qu’il a pris la décision » avec les meilleures informations dont nous disposions sur la base des risques et de la sécurité sur et hors de Twitter « .

Je ne célèbre pas ou ne suis pas fier de devoir interdire @realDonaldTrump de Twitter, ou comment nous sommes arrivés ici. Après un avertissement clair, nous avons pris cette mesure, nous avons pris une décision avec les meilleures informations dont nous disposions sur la base des menaces à la sécurité physique à la fois sur et hors de Twitter. Était-ce correct? – jack (@jack) 14 janvier 2021

Au-delà de toute justification, Dorsey reconnaît que l’interdiction a «des implications réelles et significatives» et que c’est «notre échec à promouvoir une conversation saine». Ce concept de « conversation saine » est l’un des plus répétés lorsque les entreprises traitent des discours de haine sur les réseaux sociaux. Bien que ce soit un concept vague qui flirte avec la censure et la liberté d’expression.

«Le fait de devoir entreprendre ces actions fragmente la conversation publique. Ils nous divisent. Et cela crée un précédent que je considère dangereux: le pouvoir qu’un individu ou une société a sur une partie de la conversation publique mondiale« Reconnaît Dorsey, en allant au fond du débat.

« Si les gens ne sont pas d’accord avec nos règles et notre conformité, vous pouvez simplement vous rendre sur un autre service Internet« explique Dorsey. Cependant, il est difficile de faire quelque chose comme ça quand le reste des réseaux sociaux, des plates-formes et des services ont également bloqué le compte de Trump. » Je ne pense pas que cela ait été coordonné « , explique-t-il. » Très probablement, les entreprises sont arrivées à leurs propres conclusions ou ont été guidés par les actions des autres. »

« À long terme, ce sera destructeur pour le noble objectif et les idéaux de l’Internet ouvert. Une entreprise qui prend la décision commerciale de se modérer est différente d’un gouvernement qui élimine l’accès, mais elle peut ressentir la même chose », déclare Dorsey. Nous avons ici un autre débat important. Les entreprises privées peuvent-elles agir comme les gouvernements en ce qui concerne décider de ce qui doit être publié?

Le fait de devoir entreprendre ces actions fragmente la conversation publique. Ils nous divisent. Ils limitent le potentiel de clarification, de rédemption et d’apprentissage. Et crée un précédent qui me semble dangereux: le pouvoir qu’un individu ou une entreprise a sur une partie de la conversation publique mondiale. – jack (@jack) 14 janvier 2021

La solution proposée par Twitter

Jack Dorsey profite de la polémique pour se souvenir de sa proposition avant ce débat. Le PDG de Twitter commence louant le modèle décentralisé de Bitcoin, lorsqu’aucune personne ou entité n’a de contrôle ou d’influence direct.

Twitter a créé l’initiative Bluesky, où ils sont essayer de créer une norme ouverte pour les médias sociaux. Une norme où Twitter pourrait devenir juste un autre client. « Cela prendra du temps à construire. Nous sommes en train d’interroger et de recruter des personnes, cherchant à la fois à repartir de zéro et à contribuer à quelque chose qui existe déjà », explique Dorsey.

«Je pense qu’Internet et la conversation publique sont notre méthode la meilleure et la plus pertinente pour parvenir à une plus grande compréhension commune. Je reconnais également qu’aujourd’hui ce n’est pas le cas», conclut Dorsey.

Contrôler la conversation sur les réseaux sociaux prend du temps sur la table et interdire le compte de Donald Trump a été le premier grand défi auquel ils ont dû faire face. Mais il n’est pas exclu que d’autres arrivent. D’ici là, il serait bien d’avoir réussi à clarifier certains points de ce débat et à préciser la ligne de conduite que les entreprises technologiques devraient suivre.

Image de couverture | TED