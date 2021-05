C’était donc en 1984 que nous essayions de recevoir votre email en voyageant en train (intestin: il y avait trop de bruit sur la ligne)

Aujourd’hui, nous tenons pour acquis que nous pouvons accéder à nos e-mails de pratiquement n’importe où dans le monde avec notre mobile. En 1984, c’était de la science-fiction, mais certains ont certainement essayé.

C’est ce que révèle une vidéo à la télévision britannique qui montre l’un de ses journalistes essayant de connectez-vous à votre boîte aux lettres depuis un train avec un vieil ordinateur portable et un modem rudimentaire. Cette première tentative n’a pas fonctionné, mais attention, car il était possible de faire quelque chose comme ça depuis un hôtel au Japon, où la ligne était beaucoup plus stable et sans bruit.

Une vidéo en avance sur son temps

La tentative de ce journaliste de se connecter à sa boîte e-mail depuis un train est incroyable car en 1984, peu de gens avaient un ordinateur et encore moins avaient accès à Internet il était absolument en couches.

Comment vérifier votre messagerie en 1984: pic.twitter.com/P2tzx8TB47 – Jon Erlichman (@JonErlichman) 16 mai 2021

Le simple fait d’avoir un e-mail était quelque chose de complètement inhabituel, alors penser que l’on pouvait le vérifier depuis un train sur un ordinateur portable c’était une idée qui avait presque des décennies d’avance sur le temps.

Malgré tout, ce journaliste a expliqué comment faire: pour cela, un ordinateur portable connecté à un modem suffisait, ou plutôt, un coupleur acoustique qui permettait de « traduire » les bips générés lors des appels vers d’autres ordinateurs par ce coupleur, qui était ensuite connecté (généralement via un port série) à un autre ordinateur de bureau ou portable.

Le journaliste montre la tentative en utilisant un TRS-80 Modèle 100 par RadioShack, un ordinateur portable curieux qui a été lancé en 1983 et qui avait un écran LCD monochrome de 8 lignes qui le faisait ressembler plus à une calculatrice gigantesque qu’autre chose.

Le coupleur acoustique utilisé était un Sendata 700B fabriqué par Tandy et avait une capacité de transmission de 300 bits par seconde. Le journaliste essaie d’abord de se connecter à partir d’un minicab situé dans le train (ce qui était surprenant en soi), mais la ligne était trop bruyante et cela empêchait une connexion stable.

Ce petit échec était presque à prévoir, mais peu de temps après, le journaliste a expliqué comment oui il était possible de recevoir des e-mails sur son ordinateur portable depuis un hôtel, où la ligne téléphonique était beaucoup plus stable.

Le processus est certainement curieux et sûrement Je vous rappelle celui qui a reflété le film mythique ‘War Games’ dans lequel Matthew Broderick utilisait également des coupleurs acoustiques lorsqu’il se connectait à Internet avec son non moins mythique IMSAI 8080. Bon vieux temps?