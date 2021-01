Des images vidéo ont montré le moment où une croisière a coulé alors que les bateaux de sauvetage se sont précipités pour sauver les passagers de la noyade. (Captures d’écran via Twitter / @ fitnessgayz)

Alors que le nombre de cas de coronavirus au Mexique monte en flèche, un bateau de fête queer rempli d’une soixantaine de personnes a coulé dans les profondeurs de l’océan vendredi après-midi (31 décembre).

Surprenant images de téléphone portable téléchargé sur les médias sociaux a montré le moment où les vagues bleues ont englouti le catamaran PV Delice Party Cruise.

L’équipage et les fêtards essayant de rester à flot flottent dans des gilets de sauvetage autour du bateau gardé, certains s’accrochant ou signalant frénétiquement l’attention des bateaux de sauvetage à proximité.

La catastrophe a frappé la croisière au large de Puerto Vallarta, une station balnéaire de l’état occidental de Jalisco, lors d’un événement de la Saint-Sylvestre.

Des témoins ont décrit les eaux ce jour-là comme «agitées», tandis que d’autres ont confirmé qu’aucun passager n’avait été blessé lors de l’incident, a rapporté À propos de PV, un média local queer.

Selon le site Web de l’organisateur et les publications sur les réseaux sociaux, l’événement a vu les détenteurs de billets payer plus de 120 € à 150 € pour la fête. Tout a commencé lorsque le bateau a quitté la jetée de Los Muertos vers 10h30.

Il comprenait l’accès à une plage isolée réservée aux hommes, avec des vêtements facultatifs, remplie de danseurs gogo et d’un DJ en direct.

Alors que le bateau terminait ses célébrations près de la plage de Playa Quimixto vers 17 heures, les fêtards ont siroté des margaritas au bar du bateau. Mais les passagers ont remarqué que l’arrière du bateau commençait à gonfler d’eau.

«C’était comme le Titanic», a déclaré le passager Emillo Blanco, qui s’est rendu au Mexique depuis Chicago, aux États-Unis, «tout s’est déroulé lentement.

«Je pense que l’équipage ne savait tout simplement pas très bien manœuvrer le catamaran, la mer n’était pas très agitée ni trop venteuse», a-t-il déclaré.

«Nous étions sur le point de rentrer à Puerto Vallarta, mais le catamaran a à peine bougé.»

Les membres du personnel ont rapidement fait sonner un signal SOS en alarme. Alors que le bateau coulait régulièrement, Blanco a affirmé qu ‘«au moins 10 petits bateaux» se sont ralliés pour les secourir et il a dû nager jusqu’à l’un d’eux: «C’était une situation assez effrayante», a-t-il déclaré.

Autant le COVID-19 continue de briser les records quotidiens et ses hôpitaux obstrués et surchargés, s’ajoutent à la liste des malheurs des Mexicains, un afflux d’Américains.

Des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis ont fui vers le Mexique en octobre et novembre, selon les chiffres officiels, suscitant l’inquiétude des responsables de la santé publique déjà épuisés. Certains reportages ont lié les touristes américains à des épidémies.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déjà conseillé aux Américains d’éviter tout voyage au Mexique, qui porte le quatrième nombre de décès par COVID-19 le plus élevé au monde.

RoseActualités a contacté PV Delice Party Cruise pour un commentaire.