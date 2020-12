C’était ça? SSC Tuatara tente à nouveau de dépasser 500 km / h

Comme nous l’avons signalé ici il y a deux mois, après la SSC Tuatara ayant remporté le titre de voiture la plus rapide du monde avec un record de 532,93 km / h en pointe et une moyenne de 517,16 km / h entre les deux passages, il s’est avéré qu’après tout … elle n’avait pas atteint ces valeurs. Une analyse exhaustive de la vidéo d’enregistrement l’a démontré.

De là, une série d’épisodes – certains rocambolescos – impliquant des déclarations de diverses parties (y compris SSC Amérique du Nord) qui se contredisaient parfois, et des analyses encore plus approfondies de la vidéo record.

Tout cela aboutirait à une déclaration de Jerod Shelby, fondateur et directeur de SSC Amérique du Nord, disant qu’ils répéteraient l’obtention du record pour éliminer à jamais tous les doutes sur les Tuatara.

À peine dit que c’était fait. Les 12 et 13 décembre, SSC North America a remis le SSC Tuatara sur la route pour franchir la barrière des 500 km / h et décrocher le titre de voiture la plus rapide du monde, succédant à la Koenigsegg Agera RS.

Prendre 2

Il ne sert plus à rien d’anticiper la réponse. SSC Tuatara n’a pas atteint cet objectif lors de cette deuxième tentative, ayant été en proie à une série de problèmes qui l’ont empêché de réaliser l’exploit. Cependant, le potentiel pour y parvenir est certainement là, compte tenu des résultats obtenus et, surtout, de la manière dont ils ont été atteints.

Tout est expliqué en détail dans une vidéo publiée par Robert Mitchell sur sa chaîne homonyme, l’un des trois principaux protagonistes du «démantèlement» de la tentative de record de la SSC Tuatara – les autres étant connus youtubeurs Shmee150 et Misha Charoudin. SSC North America a invité les trois à se rendre aux États-Unis pour regarder la nouvelle tentative en direct, mais en raison des restrictions causées par la pandémie, seul Robert Mitchell, un citoyen américain, a pu y assister.

En synthétisant la description détaillée de Mitchell dans la vidéo, on apprend qu’ils ont utilisé la même voiture que la première tentative – la première unité à être produite sur les 100 annoncées – mais cette fois, aux commandes, était son futur propriétaire qui a une certaine expérience en compétition. voiture.

Le SSC Tuatara a été sérieusement « strié électroniquement » de sorte que la vitesse enregistrée était effectivement la vitesse atteinte. Mitchell mentionne l’installation de cinq systèmes GPS, dont deux proviennent de Racelogic, surveillés par le chef de l’entreprise – il ne pouvait y avoir de doute. L’appareil était tel que le nombre de fils devenait un problème, en particulier ceux qui entraient dans le compartiment moteur, empêchant la fermeture correcte du capot, qui finissait par s’ouvrir à certaines occasions.

Le 12, ils ont également eu droit à la pluie, ce qui les a obligés à reporter tous les tests prévus pour le 13. Parmi les tests reportés figuraient des laissez-passer de formation pour le nouveau conducteur et propriétaire, afin de se familiariser avec la voiture, le qui avait encore peu de contacts. Pour cela, les techniciens de SSC ont réduit la pression des deux turbocompresseurs du V8 de 5,9 l, de sorte qu’ils ne chargeraient pas les 1770 ch annoncés.

Ainsi, le 13, les sessions de formation des conducteurs et la tenue des registres se sont concentrées, ce qui a généré des problèmes supplémentaires. Est-ce que l’accélération progressive d’une voiture à une vitesse de 300 mph (483 km / h) n’est pas la même chose que certains sprints jusqu’à 100 km / h – c’est un effort considérable pour l’ensemble du véhicule, y compris le moteur, qui, comme vous pouvez l’imaginer, avec autant de puissance, génère des quantités de chaleur substantielles.

Plus de 400 km / h avec moins de deux cylindres et une pression turbo réduite

C’est précisément toute cette chaleur accumulée dans le compartiment moteur qui a fait céder deux des bougies d’allumage du V8 lors de la dernière tentative de la journée pour obtenir le record. En d’autres termes, non seulement la pression du turbocompresseur était plus basse que souhaitée (elle n’avait pas été remplacée), mais le V8 terminait la journée en fonctionnant uniquement sur six cylindres.

C’est là que ça devient intéressant… Même si «blessé» pour ainsi dire, le SSC Tuatara a atteint plus de 400 km / h (404 km / h) après avoir parcouru seulement la moitié de l’itinéraire prévu, à partir duquel le conducteur s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas avec le cœur de la bête.

Malgré toute la controverse entourant la première tentative, il ne fait aucun doute que SSC Tuatara a un immense potentiel de performance. Robert Mitchell, après ce qu’il a vu en direct et en couleurs, ne doute pas que l’hyper-sportif américain pourra décrocher le titre de la voiture la plus rapide du monde, mais…

… il faudra attendre la troisième tentative … qui est déjà prévue.