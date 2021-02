C’était autrefois la voiture la plus sûre du monde. Volvo 850 fête ses 30 ans

Aujourd’hui considérée comme l’une des voitures les plus emblématiques de la marque suédoise, la Volvo 850 célèbre, cette année, 30 ans depuis son lancement. Être rappelé, même aujourd’hui, par le nom sous lequel il est devenu connu, «la voiture la plus sûre du monde».

Résultat direct du soi-disant projet Galaxy, la Volvo 850 a été la première voiture Volvo à traction avant et à moteur transversal 5 cylindres. Des arguments qui ont fini par contribuer, également, à avoir un grand succès dans le sport, en plus d’être le premier modèle de la marque à proposer des 4 roues motrices.

Présentée pour la première fois le 11 juin 1991 au Stockholm Globe Arena, la Volvo 850 a été lancée sous le slogan «Une voiture dynamique avec 4 premières mondiales», dont les nouveautés incluaient le moteur transversal 5 cylindres susmentionné, un système de protection latérale intégré, SIPS et ceinture de sécurité avant autoréglable.

Volvo 850 T5 R de 1991

Bien qu’elle ait hérité du design de la série 700, la 850 était, selon Volvo, un modèle complètement nouveau, qui a commencé à être développé en 1978, sous l’idée qu’il était temps de «penser librement et de pointer vers les étoiles». C’est l’idée qui a conduit au choix du nom Galaxy pour le projet.

Sur le projet lui-même, il a donné naissance à deux divisions, la série suédoise et la série néerlandaise, qui, bien que partageant la même technologie de base, ont fini par donner naissance à deux voitures différentes – le développement réalisé par la société néerlandaise Volvo Car BV ont finalement donné naissance à la Série 400, tandis que Volvo Cars en Suède a développé la Série 850.

Dans ce dernier cas, le premier modèle présenté fut le 850 GLT, proposé avec un moteur à combustion normal, 20 soupapes et 170 ch, qui en février 1993 révéla l’une de ses variantes les plus importantes: le fourgon 850 Et cela, avec certains des les caractéristiques typiques de Volvo, telles que l’arrière à angle droit et les feux arrière entièrement verticaux et couvrant entièrement le montant D, seraient même récompensées sur des marchés aussi divers que le Japon, avec le prestigieux «Good Design Grand Prize», en 1994 Ou, encore, en Italie, avec le prix «Plus beau domaine».

Volvo 850 T5 R de 1991

À partir de 1994, la Volvo 850 commencerait à présenter de nouveaux moteurs, à partir du Salon de Genève de cette année-là, avec le dévoilement du T-5R, dans une édition limitée de 2500 unités, en jaune et avec un moteur turbocompressé de 240 ch. Et 330 Nm.

Le niveau d’équipement de la voiture comprenait des spoilers spéciaux, un tuyau d’échappement de forme carrée et des roues de 17 pouces nommées Titan, finalement épuisé en quelques semaines, conduisant à sa production à nouveau, en deux nouvelles éditions limitées distinctes – la première, en noir, suivie d’une nouvelle série T-5R vert foncé, également de 2500 unités.

Volvo 850 Domaine BTCC

Toujours en 1994, Volvo est revenu sur les pistes, précisément avec deux 850 fourgons, dans le prestigieux Championnat britannique de voitures de tourisme (BTCC). Championnat du tourisme dans lequel, avec l’équipe Tom Walkinshaw Racing, le pilote suédois Rickard Rydell finirait, cette année-là, à la troisième position. Cependant, en 1995, avec la mise à jour des règles, la marque suédoise a été contrainte de changer de modèle.

Dans ce qui était la version de tous les jours, la Volvo 850 entrerait également dans l’histoire, car c’était le premier modèle de production à faire ses débuts, en 1995, des airbags latéraux. Un argument qui suivra, à peine un an plus tard, en 1996, les débuts, dans les modèles Volvo, de la transmission intégrale – la 850 AWD.

Volvo 850 R de 1991

De plus, c’est également en 1996 que la marque suédoise a décidé de mettre fin à la production de la 850, avec un total de 1 360 522 voitures produites.

Environ un an plus tard, en 1997, Volvo fera connaître la berline S70 et le van V70, et, à partir de là, une autre ère commencera …

