Cet ordinateur portable Gateway ultra-mince coûte 399 € après un énorme rabais de 300 €

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable pour vous-même ou pour quelqu’un sur votre liste de cadeaux, Walmart est l’endroit idéal aujourd’hui. Le détaillant en ligne vend un ordinateur portable ultra-mince Gateway de 14 pouces avec un processeur Core i5 pour 399 € Supprimer le lien non-produit. Ce prix est de 300 € sur le PDSF, et un prix spectaculaire pour un ordinateur portable avec ces spécifications.

Cette passerelle ultra-mince dispose d’un écran 14 pouces 1080p, de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage intégré. Le processeur est le Core i5-1035G1 à quatre cœurs, huit threads «Ice Lake», avec une horloge de base de 1 GHz et une augmentation de 3,6 GHz.

L’ordinateur portable comprend également un scanner d’empreintes digitales pour la connexion biométrique avec Windows Hello, ainsi que «Tuned by THX Audio». Pour les ports, vous obtenez une sortie HDMI, un USB Type-C (sans charge) et deux ports USB 3.0. Il dispose également de Bluetooth 5.1 et de haut-parleurs stéréo intégrés, bien sûr.

En ce qui concerne l’allégation ultra-mince, cet ordinateur portable ne mesure que 0,8 pouce d’épaisseur et pèse environ 3,5 livres. Cela rend cet ordinateur portable très portable avec une bonne quantité d’énergie sous le capot pour effectuer les tâches quotidiennes. Cependant, il ne dispose pas d’une tonne de stockage intégré – le seul compromis à ce prix de vente ultra-abordable – vous devrez peut-être décharger certains fichiers vers le cloud, envisager de mettre à niveau votre SSD ou investir dans un lecteur externe pour obtenir une aide supplémentaire. Si vous vivez dans votre navigateur et dans Office, cependant, les 256 Go de stockage devraient suffire pendant longtemps.

