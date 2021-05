Cet ordinateur portable Gateway avec un Core i5 et des tonnes de RAM ne coûte que 420 €

Nous avons déjà vu un certain nombre d’excellentes offres d’ordinateurs portables apparaître après la renaissance de la marque d’ordinateurs Gateway, et aujourd’hui nous en avons trouvé une autre. Walmart vend un ordinateur portable Gateway 15,6 pouces Supprimez le lien non produit avec des tonnes de RAM et un processeur Intel Core i5 pour seulement 420 €. C’est un énorme 330 € sur le PDSF et un extrêmement prix compétitif pour un ordinateur portable avec ces spécifications.

[ Want more great deals? Check out TechConnect, our home for the best tech deals, all hand-picked by the 45secondes.fr, Macworld and TechHive editors. ]

Le processeur Intel de 10e génération est un Core i5-1035G1 quadricœur à huit threads qui augmente jusqu’à 3,6 GHz, tandis que l’écran IPS de 15,6 pouces offre une résolution de 1080p complète – un grand pas en avant par rapport aux panneaux 720p que vous voyez parfois cette gamme de prix. Gateway a également équipé son ordinateur portable de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go plus dérisoire mais standard. Si vous avez besoin de plus de stockage, il existe également un emplacement microSD qui prendra en charge un maximum de 512 Go.

Si vous souhaitez vous connecter à votre système sans les tracas d’un mot de passe ou d’un code PIN, cet ordinateur portable est livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré qui prend en charge Windows Hello. Pour les ports, il dispose d’un port USB-C ainsi que de deux ports USB 3.0 standard, bien qu’il n’y ait aucune mention de la génération USB. Il est également censé avoir jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable Windows solide qui ne fera pas sauter la banque, cet ordinateur portable Gateway semble être un excellent choix. Vous ne trouvez pas cet ensemble de spécifications dans un ordinateur portable aussi bon marché très souvent.

[Today’s deal: 15.6-inch Gateway laptop with a Core i5 CPU for $420 at Walmart.Remove non-product link]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂