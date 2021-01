Cet ordinateur portable de jeu Lenovo à 900 € contient un RTX 2060 et un écran 144Hz

Si vous envisagez de vous lancer dans le jeu pour la nouvelle année, ne manquez pas cette offre juteuse. Walmart vend le Lenovo Legion Y540 de 15,6 pouces avec une GeForce RTX 2060 pour 900 € Supprimez le lien non-produit. C’est une réduction massive de 400 € sur le PDSF et un excellent prix pour un ordinateur portable de jeu avec autant de puissance.

Le Lenovo Legion Y540 comprend un écran de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz pour une fluidité maximale. Vous avez besoin d’une carte graphique capable de pousser un écran aussi rapidement, et la GeForce RTX 2060 convient parfaitement à l’affichage 1080p. Les cartes graphiques RTX de Nvidia prennent également en charge le traçage de rayons en temps réel pour un excellent gameplay dans tout, Cyberpunk 2077 à Minecraft, ainsi que la technologie DLSS 2.0 qui améliore les performances de Nvidia.

Le processeur Intel Core i7-9750H a une génération de retard, mais il s’agit toujours d’une puce de jeu solide avec six cœurs et douze threads, une horloge de base de 2,60 GHz et une horloge de suralimentation de 4,50 GHz. Lenovo a équipé la Legion Y540 de 16 Go de RAM, une bonne quantité pour une machine de jeu 1080p. Il est livré avec un SSD NVMe de 512 Go, ce qui n’est pas une tonne de stockage, mais c’est rapide. Lenovo facilite également le remplacement des disques du Y540 si vous souhaitez ajouter un autre SSD.

L’ordinateur portable dispose également du Wi-Fi 802.11AC, du Bluetooth 4.1, de trois ports USB 3.1 Gen 1, d’un USB-C, d’un miniDisplayPort, de HDMI et d’Ethernet.

Cela semble être un excellent ordinateur portable, et pour seulement 900 € aujourd’hui, il est également proposé à un excellent prix.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

