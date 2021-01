Cet ordinateur portable de jeu HP avec un GPU Nvidia GTX 1650 coûte moins de 600 € aujourd’hui

Il peut être difficile de trouver même une carte graphique de bureau à petit budget au PDSF ces jours-ci, mais les ordinateurs portables de jeu sont très à la mode et en stock. Et aujourd’hui, nous avons une bonne affaire: Walmart vend un ordinateur portable HP Pavilion avec un processeur Intel Core i5 et une Nvidia GTX 1650 pour 589 € Supprimez le lien non-produit. C’est plus de 100 € de réduction sur le prix habituel et une offre globale fantastique.

Cette machine de jeu dispose d’un écran 1080p de 15 pouces avec un processeur Intel Core i5-9300H, qui est un processeur à quatre cœurs à huit threads avec une fréquence de base de 2,4 GHz et une augmentation à 4,1 GHz. Il dispose également de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage NVMe intégré. Les graphismes, comme nous l’avons mentionné précédemment, sont gérés par une Nvidia GTX 1650. Ce GPU est bon pour les performances d’entrée de gamme pour les titres AAA, ainsi que pour de solides performances pour les sports électroniques et les jeux plus anciens.

[ Want more great deals? Check out TechConnect, our home for the best tech deals, all hand-picked by the 45secondes.fr, Macworld and TechHive editors. ]

Pour les ports, il dispose d’un USB 3.1 Gen 2 Type C, de trois USB 3.1 Gen 1 standard, d’un lecteur de carte multimédia, Ethernet et HDMI. HP affirme que vous pouvez vous attendre à environ 8 heures d’autonomie de la batterie avec une utilisation mixte ou jusqu’à 5,5 heures de streaming vidéo sans fil. Tout dit, c’est un très bon petit ordinateur portable pour moins de 600 €, surtout si l’on considère que la Nvidia GTX 1650 se vend jusqu’à 250 €.

[Today’s deal: 15-inch HP Pavilion with an Nvida GTX 1650 for €589 at WalmartRemove non-product link]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂