Cet ordinateur portable de jeu Gateway avec un écran flamboyant de 120 Hz ne coûte que 599 €

C’est officiel: la marque emblématique Gateway est de retour en tant que ligne exclusive à Walmart, et nous venons de repérer une offre alléchante pour un ordinateur portable de jeu Gateway. Le portable de jeu 15,6 pouces Gateway Creator Series Supprimez le lien non produit avec un écran 1080p, 120 Hz, un processeur AMD Ryzen moderne et des graphiques discrets Nvidia GeForce est en vente pour seulement 599 €. C’est 300 € de réduction sur le PDSF et un prix incroyable pour un ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme.

L’ordinateur portable fonctionne sur l’excellent processeur Ryzen 5 4600H d’AMD avec six cœurs, douze threads, une horloge de base de 3,0 GHz et une augmentation maximale de 4 GHz. Les fonctions graphiques tombent sur une Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de VRAM. Oui, c’est un GPU d’entrée de gamme, mais il jouera toujours à la plupart des jeux si vous manipulez les options visuelles – il répond même aux exigences de Cyberpunk 2077. Les jeux d’e-sport chanteront bien sûr sur cet ordinateur portable, mettant ainsi l’écran ultra-rapide à 120 Hz au travail.

L’ordinateur portable dispose de 8 Go de RAM tandis qu’un SSD NVMe de 256 Go prend en charge le stockage, et il y a aussi un emplacement microSD si vous avez besoin de plus de capacité. Les autres ports comprennent un HDMI, deux mini ports d’affichage, un port USB Type-C et deux ports USB 3.1 standard.

L’ordinateur portable est également chargé avec THX Spatial Audio et il est livré avec un mois gratuit du fantastique Xbox Game Pass de Microsoft pour PC. C’est une belle plate-forme de démarrage pour le joueur de votre vie, ou tout simplement comme un joli ordinateur portable facile à transporter à seulement 4 livres. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs ordinateurs portables de jeu, mais la plupart des ordinateurs portables prêts pour le jeu ne sont nulle part près ce abordable.

[Today’s deal: Gateway Creator Series 15.6-inch gaming laptop for $600 on Walmart.Remove non-product link]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂