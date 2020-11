Cet ordinateur portable convertible Lenovo Flex 5 de 14 pouces alimenté par AMD ne coûte que 329 €

Si vous recherchez un ordinateur portable bon marché et polyvalent, nous avons trouvé une offre fantastique pour vous. Walmart vend un Lenovo IdeaPad Flex 5 de 14 pouces avec un processeur AMD pour 329 € Supprimez le lien non produit, près de la moitié de son prix catalogue et un excellent prix pour un grand nombre d’ordinateurs portables.

Le Flex dispose d’un écran tactile de 14 pouces 1080p avec un processeur AMD Ryzen 3 4300U, ce qui en fait un processeur basé sur Zen 2. Le 4300U est un APU à quatre cœurs et à quatre threads avec une horloge de base de 2,7 GHz et un boost jusqu’à 3,7 GHz. Ce n’est pas un ordinateur portable de jeu, mais il devrait être capable de gérer vos utilisations quotidiennes. Et comme il est super léger à seulement 3,63 lb, vous pourrez l’emporter partout où vous allez.

[ Want more great deals? Check out TechConnect, our home for the best tech deals, all hand-picked by the , Macworld and TechHive editors. ]

Pour la RAM, il dispose de 4 Go et le stockage intégré est géré par un SSD NVMe m.2 rapide de 128 Go. L’ordinateur portable utilise également une webcam 720p qui comprend un obturateur de confidentialité et des microphones à double matrice, et le Wi-Fi est 802.11ac. Lenovo affirme que la durée de vie de la batterie de ce cabriolet est d’environ 10 heures. Le système d’exploitation est Windows 10, très décrié, mais vous pouvez effectuer une mise à niveau unidirectionnelle gratuite vers Windows 10 complet avec une relative facilité.

[Today’s deal: Lenovo IdeaPad Flex 5 14-inch convertible laptop for €329 at WalmartRemove non-product link]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂