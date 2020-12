Cet œuf de Pâques Boba Fett dans The Mandalorian Tease Saison 2 se termine-t-il?

Un œuf de Pâques Boba Fett dans The Mandalorian peut indiquer comment la saison 2 se termine. Le chapitre 14 a vraiment réintroduit Boba Fett dans Guerres des étoiles Les fans après une brève mais puissante allumeuse à la fin du chapitre 9. L’excitation pour la série à succès Disney + a été hors des charts ces derniers temps, mais voir l’emblématique chasseur de primes dans son armure a amené les choses à un tout autre niveau pour les téléspectateurs. Jon Favreau et Dave Filoni puisent clairement dans le passé pour amener le Guerres des étoiles franchise en avant. Il pourrait y avoir du potentiel SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, lisez à vos risques et périls.

Le chapitre 14 de The Mandalorian ramène peut-être les choses encore plus loin que le monde créé par George Lucas. Dans l’épisode, Boba Fett vise deux navires de transport Empire Storm Trooper. Il entre en contact direct avec l’un, ce qui le fait s’écraser sur le second. Din Djarin complimente le tir remarquable alors que Boba Fett dit: « Je visais l’autre. » C’est un échange humoristique, mais il a une signification plus profonde, car il puise dans l’une des influences majeures de la série.

La scène est une référence au classique de 1960 Western The Magnificent Seven. Un échange très similaire a lieu lorsqu’un tireur d’élite nommé Britt sort un bandit à cheval d’une grande distance, pour apprendre qu’il visait initialement le cheval. The Mandalorian puise dans les westerns et le genre samouraï dans presque tous les épisodes, et maintenant Guerres des étoiles Les fans se demandent si Din Djarin est en train d’assembler son propre Magnificent Seven pour aller vaincre Moff Gideon et sauver Grogu de se faire prendre tout son sang.

Boba Fett et Fennec Shand participent à la nouvelle mission de Din Djarin, tout comme Cara Dune, qui aide le chasseur de primes à sortir Migs Mayfield (Bill Burr) de la prison pour l’aider. Cela nous amène à 5 coéquipiers sur 7. Bo-Katan Kryze et Cobb Vanth pourraient-ils finir par venir aider The Mandalorian saison 2 avec un lien énorme avec Les sept magnifiques? Nous aurions un chef des sept, un vétéran traumatisé, un tireur au sang chaud, un vagabond, un opportuniste, quelqu’un qui est nouveau dans le jeu et même un chercheur de bonne aventure.

Les sept magnifiques a été référencé dans The Mandalorian saison 1, chapitre 4 lorsque Mando et Cara Dune aident les agriculteurs contre les bandits. Cependant, voir un équipage assemblé de 7 personnes n’a pas encore été vu dans la série Disney +. Quoi qu’il en soit, il semble probable que la saison 2 aura une bataille majeure pour sauver Grogu de l’Empire. Verrons-nous un cliffhanger avec Moff Gideon victorieux? Il est possible que Dave Filoni et Jon Favreau se dirigent également vers une fin plus sombre pour sa deuxième saison, un peu comme la franchise l’a fait avec L’empire contre-attaque. Reddit a été le premier à signaler Boba Fett et Les sept magnifiques Oeuf de Pâques dans The Mandalorian saison 2.

