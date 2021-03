Cet iPhone 11 a passé 6 mois au fond d’un lac et il fonctionne toujours

Cet iPhone 11 est resté au fond d’un lac pendant six mois.

Malgré le fait que les smartphones d’aujourd’hui ont des processeurs vraiment puissants, des écrans haute résolution et même certains avec jusqu’à 12 Go de RAM, il existe une fonctionnalité qui n’est pas très commune à la plupart des téléphones actuels: être submersible dans l’eau.

Car oui, ils sont résistants à l’eau ou aux éclaboussures mais pas submersibles, il faut donc être très prudent lorsqu’on les emmène à la plage ou à la piscine car dans le cas où l’on tombe à l’eau … casse-nous. Sauf pour cet iPhone 11 qui a passé 6 mois au fond d’un lac et qui fonctionne toujours. Une question de chance que nous imaginons.

Cet iPhone est dans un lac depuis six mois et miraculeusement, il fonctionne toujours

On lit dans Gizchina qu’Aquatic Monkey, une chaîne YouTube dédiée à la plongée et à la récupération d’objets perdus, trouvé un iPhone 11 au fond d’un lac au Canada. Les curieux? Qu’après l’avoir sauvé et nettoyé, l’appareil fonctionne « correctement ».

Grâce à cela, ils ont pu contacter leur propriétaire, Fatemeh Ghodsi, qui était dans ledit parc en septembre dernier et que malheureusement il a eu un petit accident avec son iPhone 11 lors d’une excursion en bateau sur le lac.

Pour sauver l’iPhone 11, ils l’ont seulement séché avec de la silice. Même si le haut-parleur ne fonctionne pas, le reste de l’appareil fonctionne parfaitement et même la batterie est à 96%.

Il faut se rappeler que l’iPhone 11 est certifié IP68 ou ce qui est pareil, il résiste à l’eau et à la poussière Et bien que cela puisse durer jusqu’à 30 minutes à une profondeur de 2 mètres, il n’est pas du tout recommandé, encore moins de le submerger au fond d’un lac profond. C’est pourquoi cet iPhone 11 continue de fonctionner après avoir été si longtemps dans un lac … c’est tout simplement un miracle.

