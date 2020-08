Cet incroyable concept de maison connectée soviétique de 1987 montre à quel point les Russes étaient en avance sur leur temps

Si on disait ça les russes étaient les créateurs de la domotique ou de l’IoTMême avant qu’on l’appelle ainsi, cela vous paraîtrait-il très tiré par les cheveux? Peut-être, mais nous ne sommes peut-être pas très loin de la réalité, surtout maintenant quand nous découvrons qu’il y a quelque chose qui s’appelle “ Le Sphinx ”, qui a été créé à l’époque soviétique en 1987 et qui nous présente précisément son idée d’une maison connectée.

Au milieu de la guerre froide, le Comité d’État soviétique pour la science et la technologie a demandé à Dmitry Azrikan, un designer industriel soviétique, de créer un «ordinateur révolutionnaire» pour les foyers russes. Le résultat était quelque chose de complètement spectaculaire, car annonçait que tous les appareils de notre maison seraient connectés grâce à un réseau de données sans fil. Et attention, car nous parlons d’une idée née il y a 32 ans.

Le Sphinx

En raison du succès du concept, il est apparu dans le magazine russe «Technical Aesthetics», où les détails de ce concept ont été rendus publics, tels que les appareils qui composent l’écosystème et son fonctionnement. Le Sphinx, Abréviation de ‘Système de communication intégré super fonctionnel’, a été conçu en 1987 par Dmitry Azrikan avec la collaboration de A.Kolotushkin et V. Goessen, qui ont créé un système domotique complexe et élégant, modulaire et très flexible.

L’idée a été conçue avec l’objectif de remplacer toutes les “boîtes d’environnement domestique”tels que les magnétophones, les systèmes audio, les téléviseurs, les lecteurs vidéo, les radios, les horloges, les téléphones ou les projecteurs de diapositives. Et c’est que tout serait concentré sur quelques appareils capables de faire ces fonctions et plus encore.

Azrikan a décrit The Sphinx non pas comme un projet axé sur un ou plusieurs appareils, mais comme un système intégré pensant à l’interaction des consommateurs, en l’occurrence les familles, et leur accès à l’information.

Cet écosystème, ou “complexe” comme l’appelait Azrikan, se composait d’une paire de haut-parleurs sphériques, d’écrans détachables, d’écouteurs, d’une télécommande portable avec écran amovible (comme sur la photo ci-dessus), d’un lecteur de disquette en forme de tablette. et un processeur avec trois blocs de mémoire. Et, il a assuré que tout serait facilement évolutif et modulaire, des décennies avant qu’Andy Rubin ne vienne avec son téléphone modulaire. Ces concepts ont été discutés pour la première fois pour les appareils électroniques domestiques.

Comme ils l’ont expliqué, chaque appareil du Sphinx pouvait être utilisé par un ou plusieurs membres de la famille, car chaque membre aurait son propre “bloc mémoire” où vos préférences seraient stockées. Ce bloc mémoire pourrait être monté sur chaque appareil pour être utilisé sans avoir à le configurer à chaque fois.

Tous les signaux multimédias seraient connectés à ce système pour transmettre à la fois ses programmes de divertissement et d’information, et seraient même offerts services de “jeux électroniques” pour jouer en famille ou entre amis. En raison de la flexibilité du système, chaque famille pourrait commencer avec un écran et une paire de haut-parleurs, se développant au fil du temps pour étendre l’écosystème.

Une sorte de serveur pour la maison et les souvenirs des membres de la famille.

L’écran plat d’un mètre de haut serait utilisé pour montrer des programmes, des films et des jeux, ainsi que des œuvres d’art, audio et même des photographies de famille, car servirait de cadre lorsqu’il n’est pas utilisé, Le prédécesseur de The Frame de Samsung? Il peut même être configuré pour passer des appels vidéo ou afficher des informations pertinentes telles que des actualités, des prévisions météorologiques ou des rappels.

Ils seraient également disponibles écrans plus petits, 240 x 400 millimètres, qui ont été conçus pour des activités individuelles et peuvent être utilisés par jusqu’à trois personnes. Ces écrans pourraient être ajoutés aux bureaux, haut-parleurs, commandes, murs et même intégrés dans les meubles.

La télécommande personnelle aurait son propre écran amovible et il serait capable de faire fonctionner un grand nombre d’appareils via la voix ou grâce à son clavier alphanumérique configurable. Allez, il a même été dit qu’à partir de cet écran de la télécommande, vous pouviez regarder des programmes, accéder à des jeux ou passer des appels vidéo.

Une sorte de tablette, avec une capacité pour les disquettes, à laquelle un écran et des haut-parleurs pourraient être ajoutés, pour servir d’ordinateur portable.

Un autre des périphériques qui composaient le Sphinx était le lecteur de disquette, qui était une sorte de télécommande plus grande, comme une tablette à laquelle on pouvait ajouter un écran, des haut-parleurs et avait son propre casque pour passer des appels. Son objectif était de servir d’ordinateur portable pour être connecté avec la famille lorsqu’il était loin de chez lui.

Comme nous savons, Le Sphinx ne s’est jamais réalisé tel qu’il a été conçuCela était principalement dû au fait qu’à cette époque, il n’existait pas de technologie pour connecter et communiquer tous ces appareils entre eux. En fait, une grande partie de ce que nous utilisons aujourd’hui à la maison peut être inspirée par cette merveille russe, même si nous ne le saurons jamais.