Cet impressionnant pont est la dernière folie architecturale de la Chine et attire plus de 200000 visiteurs

La Chine et les ponts, la comédie musicale. Ce qui n’est pas normal dans ce pays avec les méga-constructions et elles n’arrêtent pas de les créer, beaucoup d’entre elles étant aussi impressionnantes que ce pont vertigineux en forme d’ADN, qui est bien sûr une attraction touristique.

Dans ce cas, il ne bat pas des records en tant que pont le plus long du monde que nous ayons déjà vu, mais c’est toujours un défi au niveau de l’ingénierie, de la construction et de la conception. Il s’agit de Pont de Ruyi, à Taizhou, province du Zhejiang (dans l’est de la Chine).

Trois ponts en un

Le pont Ruyi est situé spécifiquement à Shenxianju, une zone pittoresque qui est un environnement naturel de montagnes, de falaises et de grottes, en plus de la rivière qui le borde à l’ouest. En plus des reliefs, il y a aussi des attractions, plus de 60.

Il a une longueur totale de 100 mètres et est à une hauteur impressionnante de 140 mètres. Il a été inauguré en septembre 2020, il n’est donc pas debout depuis longtemps, mais selon Arquitectura Viva, il a déjà reçu des milliers de visiteurs.

Il a été conçu par He Yunchang, un expert en structures métalliques qui a déjà participé à la conception du stade principal des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il est composé de trois ponts ondulés, et comme celui de la région pittoresque des Trois Gorges de Huangchuan (le plus long pont de verre au monde), il a une partie de son plancher construit en verre. Car qu’est-ce qu’un pont chinois si cette sensation de vertige n’est pas créée, comme nous l’avons également vu dans le cas du point de vue Huangtengxia Tianmen Sky (par hasard, également en Chine).

Une partie du sol en verre reste la passerelle centrale, qui relie les deux côtés du pont perpendiculairement. Une zone qui peut être celle qui peut donner une sensation la plus vertigineuse (et qui semble la plus courageuse, au cas où elle ne serait pas assez audacieuse pour la traverser).

Bien sûr, nous avons dit qu’il a la forme d’une double hélice d’ADN car il ressemble certainement à cette forme en le regardant de profil (bien que dans ce cas il y ait trois brins et ils ne se croisent pas), mais ce n’était pas le inspiration. Le design (et le nom) C’est inspiré en un Ruyi, sorte de sceptre ornemental traditionnel de la culture chinoise qui symbolise la bonne fortune et le pouvoir, étant plat et ondulé (c’est comme s’il y avait trois Ruyi, deux inversés à l’extérieur et un au centre).

Le pont est tellement fou que pendant un certain temps (et à cause de la complexité de vérifier à plusieurs reprises les informations provenant de Chine de l’extérieur du pays) son existence a été mise en doute. Les 200 000 visiteurs ont été dénombrés, selon des sources locales, en novembre 2020, de sorte qu’à l’heure actuelle, il y en a probablement beaucoup plus, peut-être même plus d’un million, compte tenu du fait que, selon les données, le pays a réussi à contrôler l’épidémie de coronavirus ces derniers mois.

