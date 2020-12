Cet homme atteignant la Lune était un véritable exploit, mais la diffusion était aussi un défi technique brutal

Les ingénieurs de la NASA en avaient assez pour accomplir l’impossible. Amener l’homme sur la lune semblait presque impossible lorsque le président John F. Kennedy a annoncé cet objectif en mai 1961, mais la NASA l’a atteint avec la mission Apollo 11.

Ce moment est resté dans la rétine de millions de personnes grâce au fait que l’arrivée de l’homme sur la Lune était diffusé à la télévision. Vous n’avez peut-être pas réfléchi à ce que cela impliquait, mais c’était un défi qui affectait le type d’antennes et de fréquences à utiliser, quelles caméras seraient capables de résister à ce voyage et d’offrir une qualité décente. même si c’était 10 images par seconde.

Diffusion « au ralenti »

La mission nécessitait déjà la transmission d’une grande quantité de données qui pourraient communiquer le vaisseau spatial avec la station de contrôle, mais heureusement la NASA a rapidement découvert avec les missions Mercury et Gemini que ils pourraient utiliser deux systèmes radio différents.

Ainsi, les communications vocales, le canal de téléchargement de données et le téléchargement de télémétrie ont été effectués via des systèmes UHF et VHF, et la surveillance de la mission. Il a été réalisé avec une balise émise dans la bande C après avoir été «consulté» par un radar situé à la surface de la Terre.

Bien que le système ait fonctionné dans ces missions initiales, pour la mission sur la Lune, il devrait diffuser beaucoup plus loin et le faire pendant que trois astronautes exploitaient deux vaisseaux spatiaux différents et ils devraient également envoyer des images de télévision: ces canaux de téléchargement et de téléchargement de données n’étaient pas suffisants.

Voilà comment La NASA a développé la soi-disant bande S unifiée ou USBBien qu’il partageait un acronyme avec la norme de connexion actuelle des périphériques à nos ordinateurs, cela n’avait pas grand-chose à voir avec cela. Une seule antenne a été utilisée qui a combiné toutes les données sur plusieurs bandes de sous-porteuses, mais il fallait encore inventer une méthode pour obtenir l’émission de télévision.

Pour «faire de la place», la NASA a sorti la bande de fréquences de 700 kHz et a changé la modulation pour utiliser une fréquence plutôt qu’une phase. Le problème: cela ne suffisait pas pour diffuser comme à l’époque, avec 525 lignes de données et 30 images par seconde en utilisant 5 MHz.

Stan Lebar tient à gauche la caméra qui a servi à enregistrer la première vidéo d’astronautes marchant sur la Lune.

Qu’a fait la NASA? Baissez la qualité. Ils ont fini par concevoir une caméra qui a enregistré 320 lignes de données à 10 images par seconde et transmises à seulement 500 kHz.

Avec cette conception, ils ont embauché RCA (pour le module de commande) et Westinghouse (pour le module lunaire) pour concevoir les caméras qui pourraient émettre ces images. Dans la conception de la caméra Westinghouse, le principal responsable était Stan Lebar, qui avec son équipe a réussi à créer une caméra petite et légère. capable de résister aux voyages aller et aux températures de l’espace.

Non seulement cela: la caméra de Westinghouse devait corriger les images à contraste élevé qui seraient émises par la lune, sa surface brillante luttant contre le noir presque absolu de l’espace. Pour y parvenir, ils ont utilisé une curieuse technologie de vision nocturne utilisé par le ministère de la Défense pour trouver des pilotes abattus pendant la guerre du Vietnam.

Couvert par la couverture thermique, l’objectif de la caméra pouvait néanmoins voir tout ce qui se passait à l’extérieur pour l’émission historique.

C’est cette caméra qui a permis de capturer les premiers pas d’Armstrong sur la Lune. Placé dans un endroit stratégique et recouvert d’une couverture thermique qui laissé seulement un trou pour que l’objectif capture tout.

Quand Armstrong a commencé à descendre du navire, Buzz Aldrin a activé le circuit et le signal a été envoyé de l’antenne du module lunaire à diverses stations de base, et après avoir été converti et adapté des 320 lignes et 10 FPS à 525 et 30 FPS a été diffusé dans le monde entier.

Le reste, comme on dit, est l’histoire.

Via | Science populaire