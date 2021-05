Cet «exosquelette» non seulement rend la marche moins coûteuse, mais génère de l’énergie

Les êtres humains marchent dans le scandale, nous sommes des piétons vraiment exceptionnels. Cependant, la marche coûte métaboliquement cher et, si nous pouvions faire le calcul, nous verrions que nécessite plus d’énergie que toute autre activité de la vie quotidienne. Cela semble idiot, mais c’est précisément cela qui a obsédé de nombreux ingénieurs et scientifiques qui travaillent dans le monde de l’exosquelette.

Certains ont passé leur temps à utiliser ces mécanismes mécaniques pour réduire les déchets et faciliter le processus de marche en ajoutant (ou en recyclant) l’énergie des mouvements du corps. D’autres, en revanche, ont conçu des dispositifs capables de «récolter» l’énergie mécanique du corps et de la convertir en énergie électrique utilisable. Ce que personne n’avait réalisé était de faire les deux: un appareil qui nous permettrait de marcher plus facilement et, en même temps, de nous transformer en petites plantes énergétiques en mouvement. Jusqu’à maintenant.

Ce n’est pas l’exosquelette que nous voulons, mais c’est celui dont nous avons besoin

Michael Shepertycky et son équipe ont cherché une approche différente non pas en recyclant l’énergie de la phase de marche, mais élimination stratégique de l’énergie cinétique pendant la phase d’oscillation du genou pour chaque cycle de la démarche. De cette manière, il y a une économie efficace dans les coûts du corps pour faire fonctionner les muscles de la partie supérieure de la jambe (qui agissent comme des «freins biologiques» qui contrôlent et ralentissent le swing out).

Plus tard, cette énergie cinétique retirée est convertie en énergie électrique par un générateur intégré. Selon les résultats publiés aujourd’hui par Science, cette nouvelle approche a pu réduire le coût métabolique de la marche jusqu’à 3,3% et regagner 0,25 watts par cycle marchant. Ce n’est pas grand-chose, c’est vrai, mais c’est une approche très intéressante qui nous permet d’avancer dans un monde où les exosquelettes deviennent quelque chose de beaucoup moins futuriste.

Images et vidéos | Phil Coffman et Université Queen’s de génie et de sciences appliquées