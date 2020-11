Cet énorme téléviseur 4K est de Sony et bénéficie d’une réduction de 100 euros

Avoir un téléviseur intelligent 4K de 55 pouces est moins cher que vous ne le pensiez.

Vous avez la possibilité de prendre un téléviseur Sony avec smart TV, 55 pouces et résolution 4K pour seulement 604 euros grâce à cette offre Amazon.

L’appareil japonais arrive avec une façade dans laquelle il n’y a pratiquement pas de cadres, il sera spectaculaire dans votre salon.

De plus, il intègre un processeur appelé Processeur 4K HDR X1 Extreme afin que vous puissiez profiter de la plus haute résolution.

Voici l’impressionnant téléviseur Sony

L’appareil Sony arrive avec un écran de 55 pouces, une résolution 4K et HDR. Profitez d’une large plage dynamique, noirs profonds et couleurs vives.

Incorpore Android TV, le système d’exploitation que Google a conçu pour nos téléviseurs.

Vous aurez un bouton des applications comme Netflix, HBO, Disney + et Spotify.