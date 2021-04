Cet émulateur 100% légal vous permet de jouer au mythique N-Gage sur votre mobile Android actuel

Vous pouvez désormais jouer au mythique N-Gage sur votre smartphone Android.

Bien qu’aujourd’hui les smartphones sont l’une des plates-formes les plus intéressantes pour profiter des jeux vidéo -Pour la quantité / qualité des titres qu’il existe et pour votre commodité, il y a des années ce n’était pas le cas.

Nokia a voulu changer cela et pour cela il a présenté le mythique N-Gage, un téléphone mobile qui, en plus de nous permettre d’appeler et d’envoyer des SMS, offert la possibilité de profiter de grands jeux vidéo. Que ce soit parce que l’exécution de cette idée a été désastreuse ou parce que le marché n’y était tout simplement pas préparé, la réalité de la N-Cage est qu’elle a été un échec total et retentissant.

Obtenir un N-Gage aujourd’hui est compliqué bien que heureusement Nous pouvons installer cet émulateur 100% légal sur nos nouveaux téléphones qui nous permettront de profiter de ses meilleurs titres. À profiter!

Téléchargez cet émulateur N-Gage pour votre smartphone Android

Actuellement, nous pouvons profiter d’excellents jeux vidéo sur nos appareils et c’est que des entreprises comme Nintendo, Square Enix ou même Microsoft ont réalisé le potentiel de ces appareils. Même Sony envisage d’apporter certains de ses meilleurs jeux PlayStation sur mobile.

Cependant, il y a des années, ce n’était pas comme ça et c’est qu’on ne voyait pas les terminaux mobiles profiter d’une telle activité. Comme nous l’avons déjà dit, Nokia voulait changer cela avec son N-Gage mais ce fut un échec retentissant.

Maintenant, un émulateur appelé EKA2L1 est apparu sur le Google App Store et nous permet d’exécuter des titres N-Gage sur n’importe quel smartphone Android actuel. Les utilisateurs qui l’ont essayé affirment qu’il est compatible avec pratiquement tous les titres de cette console mobile tels que Red Faction, Call of Duty ou Tony Hawk’s Pro Skater.

Xbox Cloud Gaming pour Android, guide complet: jeux Xbox sur votre mobile ou tablette

Le point négatif est que la configuration dudit émulateur est un peu plus compliquée que le reste des émulateurs disponibles dans le Play Store, donc en cas de doute, il est préférable d’aller sur le site officiel du développeur.

Son créateur a également confirmé que la compatibilité avec le N-Gage 2.0 est en cours., quelque chose qui nous permettra de profiter de grandes œuvres telles que Age of Empires, Metal Gear Solid ou Tomb Raider.

