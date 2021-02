Cet emoji est passé de mode: si vous l’utilisez, vous n’êtes plus « cool »

Les langues ne sont pas immuables, mais ils évoluent: les significations des mots subissent des changements plus ou moins imperceptibles dans le temps et les préférences des communautés distinguent continuellement les mots en usage des mots obsolètes, inventant de temps en temps des néologismes et de nouvelles expressions. La même chose se produit avec le emoji: de nouveaux smileys sont ajoutés d’année en année au catalogue des existants, tandis que certains se démoder après un passé glorieux. C’est ce qui semble arriver au visage du mort de rire, qui selon les nouvelles générations est désormais considérée comme obsolète: l’utiliser dans une conversation ne permet plus de véhiculer le plaisir et, au contraire, trahit un certain âge de la part de l’écrivain.

Des étoiles aux écuries

La conversation se déroule en ligne depuis plusieurs semaines maintenant et voit se juxtaposer deux générations d’internautes: d’une part, les milléniaux, qui ont essentiellement vu naître les emojis; de l’autre, la génération Z, qui se tient légitimement inventer sa propre langue se désengager des éléments stylistiques imposés par ceux qui sont en ligne depuis au moins un quart de siècle. Au centre de la dispute, il n’y a pas n’importe quel visage, au contraire: l’emoji aux larmes de rire est l’un des plus populaires dans le monde, à tel point que jusqu’à il y a quelques années, Facebook en parlait comme un emoji le plus utilisé jamais.

Parce que le visage qui pleure de rire n’est plus à la mode

CNN a rendu compte du pseudo affrontement générationnel, même si les premiers témoignages d’intolérance à l’emoji riant sur les réseaux sociaux remontent à des mois. Entre les commentaires sur des plateformes comme TikTok et les réponses directes des répondants, il est simplement apparu que l’emoji était snobé précisément parce qu’il est populaire auprès des adultes. « A partir de quinze ans je peux vous conseiller de l’utiliser – un mec a conseillé une femme sur TikTok – car nous nous en tenons certainement à l’écart ».

Et si les générations de ceux qui sont nés jusqu’à la fin des années 70 semblent simplement divisées entre accepter la nouveauté ou continuer sans problème à utiliser le visage offensant, elles semblent prendre l’affaire personnellement. ont été précisément les milléniaux – après tout, directement visés par les critiques des filles et des garçons en ligne pour ne pas vouloir abandonner en vieillissant. Tout est normal: cela a toujours été le cas, même avant l’avènement des emojis.

