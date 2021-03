Cet autocollant Gatorade est un portable – il analyse la transpiration pour dire aux athlètes comment et quand s’hydrater

Quand on pense à un portable Un bracelet d’activité ou une montre intelligente me vient généralement à l’esprit. Peut-être une bague ou une bande sur la poitrine. Cependant, Gatorade a tout à fait autre chose: un autocollant qui se connecte au mobile et analyse la sueur de l’athlète.





Gatorade est mieux connu pour ses boissons pour sportifs qu’autre chose. Mais ces derniers temps, il est entré dans un marché directement lié, celui des accessoires de sport. Son nouveau portable Ils disent que cela crée « un profil de transpiration unique » pour chaque utilisateur. Avec cela, l’utilisateur peut savoir à quel point vous vous êtes déshydraté lors d’une activité ou par exemple la perte de sodium jusqu’au moment.

Gx Sweat Patch: surveillance de la transpiration

Le nom est Patch de sueur Gx et comme cela l’indique bien, c’est un patch de sueur. Ils indiquent que le patch attaché au bras gauche doit être placé à l’intérieur pendant l’exercice. Une fois la formation terminée, le patch doit être scanné avec l’application smartphone et le profil de transpiration de l’utilisateur sera généré.

Lorsque l’utilisateur fait du sport et transpire, les canaux du patch absorbent une partie de cette sueur. Il n’y a pas de spécification très claire de la manière, mais la sueur capturée dans ces canaux est analysée pour déterminer la quantité de liquide perdue par l’utilisateur et, ce qui est plus curieux, la quantité de sodium. Tout cela pour aider l’utilisateur à s’hydrater et à mieux récupérer, vraisemblablement avec Gatorade?

Le canal du patch est en fait comme une barre de progression et il se remplit au fur et à mesure que l’utilisateur transpire davantage. Il existe un autre canal plus petit qui indique la concentration de sodium. D’une certaine manière, il est possible de connaître ces données sans l’application, puisqu’elles sont vues directement dans le patch. En d’autres termes, il n’y a pas d’électronique ou de connectivité bluetooth que ce soit entre l’autocollant et le smartphone, ce dernier interprète simplement la photo du patch.

L’application pour smartphones, en plus d’analyser les informations de patch, propose des recommandations pour aider à améliorer les performances des athlètes, comme ils l’expliquent. De même, l’application peut être connectée à des plates-formes telles que Strava, Garmin ou Apple Health pour intégrer les données. S’il n’y a aucune mention de la plate-forme de santé de Google, ce n’est pas en vain, l’application n’est actuellement disponible que pour iPhone.

Les patchs, étant des patchs, sont à usage unique. Heureusement, son prix est relativement bas, Gatorade les vend pour 25 € par paquet de deux.

