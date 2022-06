Cet acteur serait idéal pour jouer dans un biopic de Roger Federer

Biopics

Le joueur de tennis suisse qui a remporté 20 titres du Grand Chelem est actuellement classé 50e au classement ATP. Nous avons l’artiste parfait pour jouer dans votre film.

© GettyRoger Federer a 40 ans.

Les différentes variantes du sport nous ont donné des emblèmes dans le monde entier qui sont passés de Diego Maradona Oui Léo Messi au football, à Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James au basket et Rafael Nadal et Roger Federer dans le monde du tennis. De tous, seul Maradona a été transformé en personnage fictif alors que Jordan et James ils étaient acteurs de la saga Space JamOui Messi se prépare à faire son apparition dans la série Les protecteurs.

Il est clair que chacun d’entre eux sont des personnages d’un poids important et peuvent fournir plus que nécessaire du matériel pour réaliser un biopic qui raconte comment ils sont arrivés au sommet du sport. C’est pourquoi, à partir de spoilers on joue à réfléchir surtout dans Roger Federerle Suisse qui a réussi à remporter 20 titres du Grand Chelem, qui est actuellement classé 50e au classement ATP.

+Qui pourrait incarner Roger Federer

Selon le type de film que vous souhaitez réaliser, nous proposons deux variantes bien définies pour donner vie à Roger Federer sur grand écran. Si l’une d’entre elles pourrait être davantage liée à ses débuts de sportif, l’autre serait une sorte de reflet de sa carrière vue par un Federer plus adulte, proche de la retraite, après presque 25 ans de carrière.

2 – Daniel Bruhl

L’acteur qui fête ses 44 ans aujourd’hui est non seulement proche en âge de Roger Federer mais il est aussi né en Europe et a une grande capacité pour les langues et les accents. Il suffirait de laisser pousser ses cheveux pour qu’il devienne aujourd’hui ce joueur de tennis, pour réfléchir à ce qu’a été son quart de siècle sur les courts. En outre, Bruhl a le bonus d’avoir été dans un film sur le portage, alors qu’en 2013 il a joué Nikki Lauda dans Ruée.

1-Tom Holland

Dans le cas de Hollandele pari devrait être de chercher à représenter Federer à ses débuts, quand il a commencé à émerger et à mener dans tous les tournois. Le joueur de tennis a remporté son premier Grand Chelem en 2003, alors qu’il avait 22 ans. Hollandequi a actuellement 26 ans, conviendrait parfaitement pour se mettre à la place de ce jeune athlète qui a triomphé à Wimbledon et a commencé une carrière couronnée de succès qui l’a positionné comme, pour beaucoup, le meilleur joueur de tennis de l’histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂