Cet acteur de The Office pose avec le drapeau uruguayen et apparaît sur divers produits à travers le monde par erreur

BJ Novak, qui a joué Ryan dans la série, a expliqué pourquoi son visage fait partie de différentes campagnes publicitaires dans certains pays.

© GettyCet acteur de The Office pose avec le drapeau uruguayen et apparaît par erreur sur divers produits à travers le monde.

Le bureau C’est l’une des séries comiques les plus populaires de ce siècle, car avec ses neuf saisons, elles ont réussi à captiver les fans et même certains pensent qu’elle surpasse l’original du Royaume-Uni. Grâce à la sitcom, de nombreux acteurs sont devenus célèbres, comme c’est le cas avec Bj novak, qui, ces dernières heures, a été le centre d’attention de un fait très curieux.

L’acteur et scénariste a joué Ryan Howard dans la fiction, un vendeur et ancien réceptionniste qui travaille à la poubelle Dundler Mifflin. Il était un employé temporaire jusqu’à ce qu’il se consolide et réussisse à devenir vice-président des ventes, mais il est rapidement reconnu coupable de fraude en trompant les actionnaires de l’entreprise, bien qu’il soit plus tard libéré et continue de faire du service communautaire tout en retournant au travail.

L’interprète est devenue virale ces derniers jours sur les réseaux sociaux, puisqu’on a annoncé que son visage était utilisé pour faire partie de divers produits à travers le monde. Il s’agit de peintures faciales du drapeau uruguayen, de pare-pluie à Los Angeles, d’une colonie en Suède, d’une tondeuse à cheveux et d’un rasoir. Revoyez les images partagées par l’acteur !

Pourquoi est-ce arrivé? Bj explique la raison de ce curieux phénomène : « Il y a des années, quelqu’un a placé par erreur une image de moi sur un site du domaine public, et maintenant je suis apparemment sur des produits du monde entier. ». Puis il a ajouté la raison de son inaction face à cela : « Cela semble trop amusant pour faire quoi que ce soit à ce sujet. ».

Le site Entertainment Weekly a rappelé que dans un épisode du septième volet de Le bureau, appelé « Vente de garage », Ryan essaie de vendre le pesto et la sauce maison de sa mère. Ce qui se passe là-bas c’est que ses collègues, Phyllis et Oscar, sont utilisés sans le savoir comme les visages de ces produits qui ont été mis en vente. Une prédiction de la série?

