Cet acteur de Harry Potter était dans un film Marvel et vous l’avez complètement oublié

LUCIUS AVEC PROPHETIE / HARRY POTTER / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE SPECIAL EDITION

Lucius Malfoy fait partie de l'une des familles les plus anciennes et riches du monde des sorciers dans Harry Potter et était l'un des plus fervents disciples de Voldemort. Il est représenté ici tenant la prophétie concernant Harry et Voldemort qu'il tente de voler dans le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Une figurine superbe et très détaillée qui ravira les collectionneurs.